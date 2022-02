Adriano, diventato star più per i suoi eccessi che per la sua carriera | Oggi cosa fa e come vive

Una vita piuttosto dissoluta che ne ha frenato la carriera, fino a concluderla. Ma l’ex bomber non smette di fare la bella vita

C’è stato un periodo in cui segnava gol a palate. Con qualsiasi parte del corpo. Di destro, di sinistro, di testa. E poi in progressione, da dentro l’area di rigore. Insomma, per un determinato periodo, il brasiliano Adriano è stato uno degli attaccanti più prolifici a livello mondiale. Ma una vita un po’ troppo allegra, piena di eccessi e senza le regole che un atleta deve seguire, ne hanno condizionato le prestazioni. Fino a decretarne anzitempo la fine della carriera.

Ha da poco compiuto 40 anni e si è ritirato già dal 2016. Già questo dato, se confrontato con il fatto che alcuni calciatori, alla sua età attuale, fanno ancora la differenza, è indicativo della vita di certo non morigerata vissuta da Adriano.

Soprannominato “L’Imperatore”, ha vinto una Copa América e una Confederations Cup con la nazionale verdeoro laureandosi capocannoniere di entrambe le manifestazioni.

È inoltre il miglior marcatore di sempre dell’Inter in Champions League con 18 reti. Le cose migliori, infatti, le ha fatte proprio con la maglia dell’Inter, con cui ha disputato complessivamente 123 presenze, realizzando 48 reti.

Ma lo ricordano con grande affetto anche a Firenze e a Parma. Con la Fiorentina, in metà campionato, ha realizzato 6 reti in 15 gare. Mentre con gli scudocrociati ben 23 reti in 37 gare. Poco più che una meteora, invece la sua esperienza con la maglia della Roma.

Una carriera che ben presto ha imboccato un vicolo cieco, a causa della vita piena di eccessi. Dall’uso di alcolici alle avventure di natura sessuale. Adriano ha quindi finito ben presto di giocare. Ma cosa fa oggi l’ex bomber brasiliano?

Adriano: ecco cosa fa oggi

Hanno fatto il giro del mondo le sue foto, in evidente sovrappeso. Un fisico ben diverso da quello asciutto, che gli permetteva di essere imprendibile. Tanto da realizzare 27 reti in 48 presenze con la nazionale brasiliana.

Proprio i suoi eccessi e la sua vita dissoluta hanno contribuito a renderlo una celebrità. Su Instagram ha superato da tempo i 7 milioni di followers.

Ciclicamente, si rincorrono le voci su suoi presunti problemi di natura economica. Ma, almeno sui social, Adriano continua a ostentare la sua ricchezza e la sua bella vita.

A volte non proprio sobria ed elegante. Ma tant’è! Vediamo per esempio le sue collane d’oro e diamanti da 30mila euro l’una. E sappiamo che, dopo aver venduto la sua lussuosa villa, vive in una altrettanto lussuosa suite a Rio de Janeiro. Spendendo circa 12mila euro al mese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’ex allenatore di Adriano al Corinthians: “Provo vergogna per lui”

Una vita dorata che l’ex calciatore si manterrebbe grazie alla sua attività di influencer. Peraltro, ha recentemente firmato il contratto per un documentario sulla sua vita. Non conosciamo il compenso pattuito. Ma siamo curiosi di vederlo.