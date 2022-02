Alex Belli, la sua ex: “Non voglio essere associata a lui” | “E’ aggressivo, presuntuoso e menefreghista ..”

Alex Belli è certamente un personaggio che divide, ma non può non essere considerato uno dei protagonisti di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. Il pensiero che il “teatrino”, che lo vede protagonista insieme a Delia Duran e Soleil Sorge sia stato architettato, è forte. A esprimersi sulla questione ora ci pensa la ex Katarina Raniakova.

Pur non essendo tra i candidati alla vittoria, Alex Belli continua a essere il “re” di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. La situazione non è cambiata nemmeno ora che l’attore ha fatto ritorno nella Casa. Ha cercato un possibile chiarimento tra le sue due “contendenti”, la compagna Delia Duran e Soleil Sorge, con cui aveva avuto un flirt nella fase iniziale di questa esperienza.

Ma quali sviluppi ci attendono da qui alla fine della permanenza dell’ex protagonista di “Centovetrine” nella Casa?

Lui prova davvero un sentimento per una delle due o sta facendo tutto questo per fare parlare di se e trovare così un modo per guadagnare visibilità?

Al momento da parte del pubblico sembra prevalere il detto “bene o male, l’importante è che se ne parli”, ma chi trarrà davvero beneficio da tutto questo?

Alex Belli e il “teatrino” al Grande Fratello Vip: è davvero tutto studiato a tavolino?

Il ritorno nella Casa del “Gf Vip” di Alex Belli non è stato certamente accolto in modo favorevole. Non solo da parte dei telespettatori, già stanchi del suo essere protagonista in studio, ma anche da parte di chi ha condiviso con lui almeno in parte questa avventura.

Spiazzate dalla situazione sono state anche “le sue donne”, Delia e Soleil, interessate a capire quali siano le sue reali intenzioni.

Tra le persone che non hanno certamente un giudizio positivo su di lui c’è anche un’altra donna che lo conosce bene: Katarina Raniakova. Lei è infatti la moglie in carica (è in attesa di divorzio), ruolo che non spetta quindi alla venezuelana almeno sulla carta. In queste settimane lei è comparsa spesso in Tv e non ha avuto certamente parole lusinghiere nei confronti dell’uomo che amava fino a qualche tempo fa.

Impossibile non ricordare uno scenario simile che si era creato già anni fa quando lui era concorrente a “L’Isola dei famosi” e lui si era avvicinato a Cristina Buccino.

“Ho visto le sue reazioni su Internet, ma io preferisco non commentare – ha detto lei in un’intervista a Fanpage.it -. Non voglio essere più legata al suo personaggio, lui ha un brutto comportamento non solo verso le donne ma verso gli esseri umani in generale.

Lui non ha rispetto di nessuno, né degli abitanti della Casa, né delle persone fuori. Il suo comportamento è presuntuoso, aggressivo, menefreghista verso chiunque, tutto questo è triste e brutto”.