Doc: avete mai visto la fidanzata di Marco Rossetti? E’ Famosa quanto lui

Di attori italiani molto apprezzati ce ne sono tanti. Fra questi spicca senza ombra di dubbio Marco Rossetti, che ha una carriera davvero importante alle spalle. E non solo lui, se andiamo a spulciare nella sua vita privata.

Marco Rossetti, per tutte le persone che seguono le serie televisive a stampo italiano, è davvero un attore che nella vita si è fatto valere raggiungendo ben presto la notorietà.

Nato a Roma l’8 settembre 1985, si è anche diplomato al centro sperimentale di cinematografia nel 2011.

In ogni caso, aveva già “sperimentato” le sue doti di recitazione nel 2003 con l’opera teatrale “Cronaca di un amore terrestre di Thomas Otto Zinzi”. Nel 2005 fa parte del cast di “Distretto di Polizia”, anche se per una sola puntata.

Nel 2006 prende parte ad altre due opere teatrali. L’anno dopo, è ancor più attivo a teatro. Ma compare anche in televisione, sempre in Distretto di Polizia, ed anche in una puntata di “RIS – Delitti imperfetti”.

Nel 2010 fa il suo debutto al cinema in “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio”. E riappare sul piccolo schermo, ancora su RIS, questa volta in maniera permanente nel ruolo del tenente Bartolomeo Dossena.

Passano gli anni e Rossetti continua ad essere chiamato per altre fiction televisive come “Squadra mobile” e “Il cacciatore”. Nel 2022, fa parte del cast di “Doc 2 – Nelle tue mani”. Arrivando alla sua vita privata, è occupatissimo da tempo. Già, ma con chi?

Marco Rossetti, ecco la sua fidanzata: chi è Beatrice Arnera

Marco Rossetti è fidanzato con Beatrice Arnera, la donna che è riuscita a fare breccia nel cuore di un uomo che preferisce mantenere una certa riservatezza all’interno della sua vita privata. Tornando alla sua compagna, è nata in Piemonte il 31 ottobre 1995.

Anche lei attrice, è figlia di una cantante lirica. Ha trascorso una parte della sua vita accompagnando la madre in giro per varie tournee tra Italia ed Europa. A diciassette anni si trasferisce a Roma per iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

E ci riesce alla grande, dato che da quel momento non si ferma davvero nemmeno per un attimo lavorativamente parlando.

Ha infatti preso parte a diversi film tra cinema e televisione. Tra questi si annoverano sicuramente: “Il commissario Montalbano” e “Ridatemi mia moglie”, ma ce ne sono davvero tantissimi altri.

I due, quindi, condividono lo stesso lavoro – che è anche la loro più grande passione. Peraltro, si sono conosciuti proprio dietro un set. O meglio, in un provino che i due hanno fatto insieme.

Un vero e proprio colpo di fulmine; e da quel momento in poi, non si sono mai più lasciati. Del resto, è stato proprio Marco Rossetti ad ammetterlo in una intervista rilasciata in passato. Adesso convivono a Roma e la loro storia d’amore si può dire che vada davvero a gonfie vele.