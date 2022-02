E’ stato definito già a 10 anni “bellissimo, aggraziato ed elegante” .. Lo riconoscete?

Un fuoriclasse vero che già a 10 anni aveva capito quale sarebbe stata la sua strada. Una strada disseminata di soddisfazioni e successi

La foto è stata scattata nel 1985 all’Accademia di Vercelli, proprio quella dove avrebbe mosso i primi passi per diventare un fuoriclasse. Lui ha 10 anni. Unico maschietto insieme alle femminucce. Non avete riconosciuto questo bimbo? Oggi è un’eccellenza italiana, che tutto il mondo ci invidia.

Nato il 26 marzo 1975 a Casale Monferrato. Fin da piccolissimo, si fa notare per il suo enorme talento. Quale? La danza naturalmente. E nel 1990 viene notato, addirittura, da Rudolf Nureyev, che lo sceglie per interpretare il ruolo di Tadzio nell’opera Morte a Venezia, ma il Teatro gli vieta di accettare l’offerta, perché troppo giovane.

È il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. È inoltre Guest Artist al Royal Ballet. In questa foto aveva appena 10 anni, ma già aveva capito quale sarebbe stata la sua strada.

In posa per una foto di gruppo. Unico ballerino tra tante bimbe in body rosa. Lì muove i suoi primi passi (di danza, ovviamente) Lo scatto è merito della fotografa di Vercelli Lella Beretta che ha pubblicato l’immagine sui social. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando?

Di Roberto Bolle, naturalmente. Un talento della danza che tutto il mondo invidia al nostro Paese.

Fuoriclasse della danza

Proprio all’Accademia di Vercelli, Roberto Bolle, ballerino di fama internazionale, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della danza. È stato uno dei primi lavori realizzati per Pilar Sampietro: ho sempre adorato il mondo magico della danza, con i suoi tutù e le movenze aggraziate.

Bolle, che era uno dei pochi bambini che danzava, finiva in tutte le mie fotografie. Era un bambino bellissimo, aggraziato, elegante. Si vedeva già il suo talento. Un articolo è stato dedicato dal Corriere della sera a quella foto.

Un talento così immenso da averlo fatto diventare un personaggio molto noto, anche a chi non è appassionato di danza classica. Nel 2016 è il protagonista su Rai 1 del suo spettacolo televisivo “Roberto Bolle – La mia danza libera”.

E’ protagonista anche di un film/documentario, “Roberto Bolle – L’arte della danza”, regia di Francesca Pedroni, del 2016 e che ha partecipato all’edizione di quell’anno del Torino Film Festival.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roberto Bolle, relazione ufficiale? Il compagno è famoso quanto lui nel mondo della moda

Insomma, un fuoriclasse vero della danza, che già a 10 anni aveva capito quale sarebbe stata la sua strada. Una strada disseminata di soddisfazioni e successi.