Eva Grimaldi, la relazione con Imma Battaglia non le basta più.. manca qualcosa!

Le due sono legate sentimentalmente dal 2010. E si sono sposate civilmente nel 2019, con una celebrazione alla presenza di Monica Cirinnà

Sono stati insieme tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Erano una delle coppie più glamour di quel periodo. Parliamo di Gabriel Garko ed Eva Grimaldi. Come sapete, entrambi hanno fatto coming out. Gabriel Garko ha dichiarato la propria omosessualità.

Sexy symbol che si è specializzato come attore di telenovele fiction patinate, tra cui, la più famosa, “L’onore e il rispetto”. L’anno prossimo compirà 50 anni, ma, comunque sia, Gabriel Garko continua a essere molto amato dalle donne.

Più grande di lui di oltre dieci anni, Eva Grimaldi ha oggi 60 anni. Nome d’arte di Milva Perinoni, ha recitato in moltissimi film. Commedie soprattutto, ma anche qualche pellicola a sfondo erotico.

Oltre che con Garko, Eva Grimaldi ha avuto storie sentimentali con l’allora potentissimo agente dei vip, Lele Mora, ma anche con il critico d’arte e intellettuale, Vittorio Sgarbi.

Eva Grimaldi ha da tempo annunciato di essere lesbica. Dal 2010 è legata sentimentalmente all’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019 in una cerimonia speciale, celebrata direttamente da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Un modo per gridare al mondo quanto forte fosse il loro amore: due anime che si sono trovate per non lasciarsi più.

Ora, però, la relazione con Imma non le basta più. Vorrebbe un nuovo step. E l’ha annunciato nel salotto di Barbara D’Urso.

Eva e Imma: voglia di maternità

Le due sono innamoratissime. Stanno insieme ormai da dieci anni. E, allora, ecco la voglia di maternità che avanza. E’ stata la stessa Eva Grimaldi ad annunciarlo a “Pomeriggio 5”, nel salotto di Barbara D’Urso: “Perchè non diventiamo mamme affidatarie?” ha detto nel corso della trasmissione Eva Grimaldi.

E l’ha ribadito anche sui social, dove ha condiviso proprio un estratto della trasmissione.

“Che bello!” la risposta di Barbara D’Urso. Eva e Imma vorrebbero dare amore e istruzione a una bimba. La legge non permette di dire genitori, ma Eva e Imma vorrebbero davvero coronare ulteriormente il proprio sogno d’amore.

Un amore enorme, così come è stato descritto in televisione. Anche tramite un servizio molto commovente, che ha esaltato il loro amore immenso e il loro legame indissolubile.

Ieri come oggi, la loro unione è più forte che mai: “Che ne dite se con @ImmaBattaglia allargassimo la famiglia?” ha chiesto poi ai suoi tanti followers su Instagram, Eva Grimaldi. Noi auguriamo a lei e a Imma tanta felicità.