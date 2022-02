Federica Sciarelli, la confessione che i fans di “Chi l’ha visto?” non avrebbero mai voluto sentire

Una trasmissione in onda da più di trent’anni, ma che non sembra risentire del tempo che passa. “Chi l’ha visto?” piace al pubblico anche per la delicatezza con cui la sua conduttrice, Federica Sciarelli, si approccia alle storie che racconta. La giornalista mette però in allarme i fan del programma.

Formula vincente non si cambia. E’ un po’ questo uno dei motivi del successo di “Chi l’ha visto?“, nato per dare voce e sostegno a chi è alla ricerca di un amico o un familiare che ha fatto perdere le sue tracce.

La redazione lavora costantemente, anche quando la trasmissione non è in onda, proprio perché c’è la consapevolezza di come sia importante non lasciare solo chi è nello sconforto a causa della scomparsa improvvisa di una persona cara.

Nel corso degli anni sono stati diversi i casi che sono stati risolti, a conferma di come il format sia in grado di raggiungere perfettamente l’obiettivo. Ogni settimana sono in tanti a sedersi davanti alla Tv per conoscere gli aggiornamenti sulle storie che vengono trattate, alcune di queste trascurate dalla concorrenza.

Gran parte del merito degli ascolti è certamente anche della sua conduttrice, che sa affrontare con delicatezza ogni situazione.

Federica Sciarelli è una certezza per “Chi l’ha visto?” ma…

Saper dialogare con sensibilità con un ospite in ansia per la sorte di una persona cara non è mai semplice. In questi casi diventa importante cercare di toccare le corde giuste per fare in modo che vengano alla luce aspetti meno noti di chi è scomparso e dare indicazioni su come agire per poterlo ritrovare.

Caratteristiche che appartengono pienamente a Federica Sciarelli, dal 2004 alla guida di “Chi l’ha visto?”.

I fan della trasmissione amano la “Sciary”, così come la chiamano affettuosamente, proprio per questo suo stile di conduzione. E non è un caso che tante delle persone che si sono rivolte alla trasmissione continuino a mantenere i contatti con lei.

“A volte divento amica di chi sta cercando i propri cari – ha raccontato lei in un’intervista al settimanale ‘DiPiù’ –. E’ il caso, ad esempio, della mamma di Elisa Claps, con cui ho un bel rapporto”.

Ma ci sarà la possibilità presto di vedere la giornalista in un’altra veste? Lei non se la sente di escluderlo: “Per ora non penso ad andarmene. Io sono una giornalista, il mio lavoro è fatto anche di stimoli e di cambiamenti, un giorno dovrà necessariamente succedere” – ha concluso.