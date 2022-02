Francesco Arca, la tragedia vissuta da ragazzo: “Ha inciso enormemente nella mia vita”

Il doloroso racconto di Francesco Arca: nel corso di un’intervista, l’attore si è aperto parlando del suo passato.

Ex tronista e attore, Francesco Arca non ha avuto un’infanzia semplice. Nel corso di un’intervista, si è aperto raccontando del suo passato e del tragico evento che ha segnato la sua esistenza.

Si tratta di un dolore troppo grande che Francesco si porta dietro sin da ragazzo. Nonostante la sofferenza, non ha perso la sua determinazione ed è riuscito a realizzare il suo sogno entrando nel mondo dello spettacolo.

Da Uomini & Donne al cinema

Francesco Arca è apparso per la prima volta sul piccolo schermo nel 2004, come concorrente del reality show Volere o volare, condotto da Maria De Filippi. Nello stesso anno, è entrato a far parte di un altro programma della De Filippi, Uomini & Donne, in veste di tronista.

Dopo aver partecipato al reality La fattoria, Arca ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Perciò, si è trasferito a Roma, dove ha studiato con Anna Macci ed ha frequentato diversi corsi, tra cui uno con Ennio Coltorti.

A partire dal 2008 ha cominciato a recitare per alcune serie televisive, ricoprendo piccoli ruoli. Nel 2009 è entrato nel cast del film Scusa ma ti voglio sposare e, negli anni successivi, ha recitato in diverse fiction tra cui Ho sposato uno sbirro 2, Le tre rose di Eva, Rex e Sacrificio d’amore.

Il trauma vissuto da ragazzo

L’evento più doloroso vissuto dall’attore è stato la morte del padre: Silvano – questo era il suo nome – era un paracadutista ed è deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro. Un episodio tragico che ha segnato la vita di Francesco.

“La morte di mio padre ha inciso enormemente nella mia vita” ha affermato l’ex tronista nel corso di un’intervista televisiva, ricordando la tragedia avvenuta quando lui aveva solo 15 anni.

“Quando manca un genitore si apre una spaccatura in cui si incuneano pensieri e azioni che con un padre non avresti mai fatto” ha proseguito, per poi parlare di un periodo particolare della sua vita.

Nel 2007, dopo aver raggiunto la notorietà grazie a Uomini & Donne, Francesco ha deciso di dedicarsi alla famiglia. “Sognai mio padre e tornai a Siena” ha spiegato, raccontando di essere tornato a casa per cinque mesi, accanto ai suoi famigliari. “Non so cosa volesse dirmi di preciso mio padre, però ha toccato corde mie che mi hanno fatto tornare alla realtà”.