Gracia De Torres, lo sfogo: “Anche se non ho mai mollato.. avevo perso le speranze”

Brava, bella e molto famosa. Non ha avuto tutto quello che voleva dalla vita, ed il suo sfogo è chiarissimo. Parliamo di Gracia De Torres. Cerchiamo di capire cosa gli è capitato.

Gracia De Torres. Bella, brava ed apprezzatissima da pubblico e telespettatori. Ha raggiunto la notorietà grazie all’Isola dei Famosi ed anche per una apparizione come valletta a Ciao Darwin nel 2019.

Di lei, però, c’è molto più da dire. Ha infatti una storia che precede la sua fama, come ogni vip che ha raggiunto il successo in Italia e non solo, d’altronde. Nata il 18 dicembre del 1987 in Spagna, fin da bambina era fortemente attratta dal mondo dell’arte.

Una passione, questa, che le segnerà in positivo la vita. Anche lo sport gli ha regalato tante soddisfazioni personali, pur se solo a metà; giocava a pallavolo, fino a quando non si è rotta il crociato che purtroppo gli ha rovinato la sua carriera agonistica.

Tornando a ciò a cui si è dedicata fino a qui, ovvero al mondo dello spettacolo, esordisce lavorando come modella nel cast di “Supermodelo”, trasmissione simile ad “American Next Top Model”.

Grazie a questo programma, la donna riscuote non poca notorietà. Notorietà che, come abbiamo detto, è aumentata in Italia grazie ai programmi tv che abbiamo citato in precedenza.

Arrivando alla sua vita privata, è sposata da anni con Daniele Sandri. Una relazione che la rende felice ma che, in ogni caso, l’ha vista pure protagonista di momenti davvero complicati da superare.

Gracia De Torres, la difficoltà di diventare mamma: “4 anni di inferno”

Gracia De Torres e Daniele Sandri, una coppia che ha sofferto molto a causa della difficoltà di mettere al mondo dei figli. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, infatti, da quattro anni ci provava insieme al suo compagno.

Da tempo ormai ce l’ha fatta, riuscendo a dare al mondo due gemelli, un maschio ed una femmina.

E proprio perché è riuscita ad arrivare a questa gioia che attendeva da tempo, appena aveva scoperto di essere rimasta incinta ha voluto ripercorrere il suo tortuoso percorso, condividendolo su Instagram con i suoi numerosi follower.

Un messaggio che, per ovvi motivi, ha raccolto soprattutto la solidarietà delle donne. Il suo pensiero inizia ricordando che purtroppo si parla poco di questa questione delicata.

Ha continuato spiegando che si incolpava spesso e temeva che non sarebbe mai arrivato il “suo momento”. Era infatti convinta che non avrebbe mai condiviso una gioia del genere con suo marito.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Barbara Chiappini, perché è completamente scomparsa dal mondo dello spettacolo?

Ed invece ce l’ha fatta grazie all’inseminazione artificiale. Adesso però è diverso perché, come spiega, non ha mai mollato e non ha mai smesso di credere nel suo grande desiderio, ovvero quello di diventare mamma. Infine, ha ringraziato i medici perché “senza di loro, il mio sogno non si sarebbe realizzato”.