La serie A trema: aggressione e rischio denuncia | Le ripercussioni legali saranno inevitabili

Come molte volte accade i campioni del mondo del calcio non possono stare tranquilli.. soprattutto quando sono fuori in trasferta. Alcune situazioni diventano ingestibili

Dramma nel Comasco nella giornata di venerdì 18 febbraio. Un pitbull ha infatti aggredito un cagnolino e la sua padrona, sbranando e uccidendo il primo. A riportarlo è “La Provincia di Como” che ha svelato come l’animale assalitore fosse di proprietà del calciatore del Milan Theo Hernandez.

Il terzino rossonero era impegnato nella trasferta campana contro la Salernitana, pareggiata poi per 2-2, e non era quindi presente al momento della drammatica vicenda.

Il fatto è avvenuto a Guanzate, dove il calciatore vive con la compagna Zoe Cristofoli in dolce attesa. Il pitbull sarebbe fuggito dalla villa del nazionale francese e avrebbe preso di mira un altro cane.

Il tutto sarebbe avvenuto nel momento in cui si sono aperti i cancelli dell’abitazione per l’ingresso di un auto. L’animale era libero e ha approfittato dell’occasione per scappare e rendersi colpevole della tragica aggressione.

Theo Hernandez, il suo pitbull aggredisce un altro cane: la vicenda

Una donna di 73 anni stava portando a spasso il suo pinscher di circa sette, quando entrambi sono stati vittima dell’aggressione da parte del pitbull di Theo Hernandez.

Accortasi della fuga dell’animale e prevedendo quanto stesse per accadere, la signora avrebbe preso in braccio il suo cagnolino per difenderlo venendo aggredita a sua volta, cadendo e svenendo dopo aver sbattuto violentemente l’anca. La proprietaria di Milo, questo era il nome del povero cane, avrebbe anche provato a lanciarlo su un auto senza però riuscirci.

La furia inspiegabile del pitbull del calciatore del Milansi sarebbe poi rivolta al piccolo pinscher, sbranato e ucciso. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per capire eventualità responsabilità da parte di Theo Hernandez e la compagna Zoe Cristofoli che adesso rischiano una denuncia per negligenza nella custodia di un cane che si è dimostrato pericoloso.

La nipote della donna aggredita ha poi lanciato un appello sui social raccontando l’accaduta e cercando testimoni dell’accaduto per avere in qualche modo giustizia. La 73enne è ora in stato di choc per la perdita del suo animale.

Theo Hernandez, che si trovava in trasferta col Milan, e la fidanzata Zoe si sono detti mortificati per quanto accaduto ma adesso rischierebbero seriamente gravi ripercussioni legali.