Linda Evangelista, dalle stelle alle stalle | Esce allo scoperto dopo anni di reclusione

Si è sempre assestata sul livello delle Naomi Campbell e Kate Moss. L’incredibile storia di una delle donne più belle del mondo

La notizia ha fatto il giro del mondo. Scuotendo il mondo della moda. Ma non solo. Con coraggio, ma altrettanta disperazione, l’ex top model Linda Evangelista ha comunicato il proprio dramma. Mai avremmo potuto pensare che una donna della sua bellezza e del suo successo potesse cadere in un abisso così profondo da risalire.

La ricordiamo infatti come una delle donne più belle del pianeta. Che ha incantato sulle passerelle insieme ai più affermati ed eleganti stilisti. Supermodella canadese, di origini italiane, soprattutto negli anni ’80 e ’90 è stata un’icona di bellezza, di stile e di glamour.

Il suo volto si è diffuso sulle più ricercate copertine, a cominciare da Vogue. Molte grandi firme si sono affidate al suo sorriso: Chanel, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, André Laug, YSL, Dior, Dsquared.

Per lei anche alcune relazioni importanti e famose. Ha frequentato per sei anni l’attore Kyle MacLachlan, famoso soprattutto per la serie Twin Peaks e per aver interpretato il tastierista Ray Manzarek nel film biografico di Oliver Stone, “The Doors”, sul gruppo della grande rockstar Jim Morrison.

Nel 1999 è rimasta incinta dell’allora portiere della nazionale di calcio francese, Fabien Barthez, ma ha perso il figlio al sesto mese di gravidanza.

Per lei anche la partecipazione in una puntata della serie televisiva cult “Sex and the city”. Siamo nel 2003. In quel periodo, Linda Evangelista è ancora una donna bellissima e di successo. Sono, soprattutto, gli ultimi anni a essere quelli drammatici e inquietanti per l’ex supermodella.

Il dramma di Linda Evangelista

Gli ultimi mesi, soprattutto. Nell’ultimo periodo, tramite Instagram, Linda Evangelista ha infatti rotto il muro del silenzio.

Oggi, all’età di 56 anni, Linda Evangelista ha dichiarato di essere rimasta irrimediabilmente sfigurata in viso da un trattamento estetico effettuato circa cinque anni fa.

L’ex supermodella, che si è sempre assestata sul livello delle Naomi Campbell e Kate Moss, è rimasta devastata da un trattamento di criolipolisi. Che l’avrebbe resa irriconoscibile: “Mi ha reso il viso deforme” ha detto recentemente l’ex top model.

Un intervento che la sta costringendo, da tempo ormai, a vivere, di fatto, da reclusa. Per vergogna, perché si ritiene irriconoscibile. Per questo, Linda Evangelista avrebbe anche richiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari all’azienda responsabile del trattamento.

L’incredibile storia di una delle donne più belle del mondo, oggi sfigurata da un intervento. Una operazione – quella di criolipolisi – per la perdita del peso che, per Linda Evangelista, è diventato un incubo.