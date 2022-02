Sharon Stone, una vita difficile ma questo.. è stato il colpo di grazia | Una vera tragedia!

Ha segnato profondamente Sharon Stone che, appresa la notizia, ha annullato molti eventi importanti cui aveva dato la propria disponibilità

Molto più che un’attrice. Sharon Stone è e sarà sempre un’icona sexy. Ma è anche una grande attivista per i diritti civili. E dimostrazione di forza contro le avversità. In passato una grave malattia. Recentemente, un grave lutto l’ha colpita. Qualcosa che non dovrebbe accadere a nessuno.

Oggi 63enne, diviene famosa a livello internazionale nel 1992, anno d’uscita del celebre film “Basic Instinct”, in cui interpreta la femme fatale Catherine Tramell. La pellicola provoca numerose polemiche a causa dei suoi forti contenuti erotici, ma diviene uno dei maggiori profitti della storia al botteghino.

Storica la scena dell’accavallo delle gambe davanti a un folto gruppo di uomini sconvolti. Grazie a questa pellicola ha ricevuto la sua prima nomination come migliore attrice ai Golden Globe.

Ma sono numerosi i film in cui si fa apprezzare. Non solo per la sua avvenenza, ma per le sue capacità recitative. Su tutti ricordiamo “Casino”, con Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche “Sfera” e “Pronti a morire”.

Proprio per l’intepretazione in “Casino” si aggiudica il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico e ottiene la sua prima e unica candidatura al Premio Oscar per la miglior attrice.

Il grave lutto di Sharon Stone

Come detto, Sharon Stone è una grande attivista politica. Appoggia il Partito Democratico, è sostenitrice dei diritti gay ed è favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Nella sua vita, anche alcuni gravi problemi di salute. Il 29 settembre 2001 l’attrice è colpita da un aneurisma che la riduce in fin di vita e la costringe a un lungo ricovero. Nel 2004 subisce un infarto, poco dopo il divorzio dal secondo marito.

Problemi di salute con cui, la bionda icona sexy degli anni ’90 combatte ciclicamente. Ma, proprio di recente, lei e la sua famiglia hanno invece dovuto affrontare una terribile sconfitta. Che significa un gravissimo lutto.

Quella del nipotino dell’attrice. Il piccolo River, figlio del fratello minore della Stone, Patrick. Era stata la stessa Sharon Stone ad allarmare tutti i suoi fan e followers tramite Instagram.

Al piccolo River, purtroppo, i medici avevano riscontato un’insufficienza a livello di organi. Le cure sono arrivate subito e sono state di primissimo livello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sharon Stone, la foto senza trucco lascia senza parole

Ma, purtroppo, alla fine il piccolo River non ce l’ha fatta e se ne è andato. Una perdita che ha segnato profondamente Sharon Stone che, appresa la notizia, ha annullato molti eventi importanti cui aveva dato la propria disponibilità.