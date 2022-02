Alanis Morissette, un talento tormentato pieno di drammi e dipendenze | Ecco come si è salvata

Il successo non mitiga il dolore e i problemi. La sua, infatti, è una personalità molto tormentata e molto fragile. Ecco come ha affrontato tutto

Una delle cantanti più apprezzate. Capace di vendere milioni di dischi in tutto il mondo. Stiamo parlando di Alanis Morissette, una icona della musica femminile in tutto il pianeta. Personalità molto tormentata, come emerge da molte delle sue canzoni.

Alanis Morissette, infatti, è tra le cantautrici più apprezzate del mondo. La cantante, però, nonostante il successo, ha sempre vissuto un rapporto molto conflittuale con se stessa, con alcune sue dipendenze e con le sue fragilità.

E questo emerge anche dai testi delle sue canzoni. Tra i suoi brani più famosi, ricordiamo “Thank you”, “You learn”, “You Oughta Know”. Il 2 dicembre 2019 è uscito il singolo “Reasons I Drink”.

Alanis Morissette, celebre rocker canadese, ma naturalizzata statunitense. La cantante, da milioni di copie vendute nel mondo. Non per questo, però, nel corso della sua vita ha avuto una stabilità mentale ed emotiva. Il successo, infatti, non seppellisce quelli che sono i complessi, le debolezze e le fragilità che ognuno di noi ha.

Una vita intensa anche sotto il profilo sentimentale. All’inizio degli anni novanta è stata legata all’attore Dave Coulier. Nel 2002 conosce l’attore Ryan Reynolds al party per il 27º compleanno di Drew Barrymore. La coppia si fidanza nel giugno 2004, ma rompe nel febbraio 2007.

Nel 2009 inizia una relazione con il rapper Mario Treadway, in arte MC Souleye. La coppia si sposa il 22 maggio 2010 e ha tre figli: Ever Imre, nato il 25 dicembre 2010, Onyx Solace, nata il 23 giugno 2016 e Winter Mercy, nato l’8 agosto 2019.

Una vita a rischio: ecco cosa l’ha salvata

Morissette ha dichiarato di aver sofferto di depressione post-partum per tre volte. La sua, infatti è una personalità molto tormentata e molto fragile. Durante l’adolescenza ha sofferto di vari disturbi alimentari.

Nel settembre 2021 dichiara di aver subito ripetute violenze sessuali all’età di 15 anni: “Quando avevo 15 anni sono stata violentata da più uomini. Lo dico ora, prima nessuno mi ascoltava” ha detto. Uno dei tanti drammi, delle tante difficoltà che la cantante ha affrontato nel corso della propria vita.

Ma non ce l’avrebbe mai fatta da sola. Da determinate patologie, da determinati traumi non si esce da soli. Nessuno si salva da solo, è proprio vero. E’ stata la stessa cantautrice, oggi 47enne, a raccontare, senza alcun infingimento, di aver dovuto affrontare diverse dipendenze.

Dalla droga all’alcool. Tutte vicende che emergono dai suoi testi. E dalle quali, Alanis Morissette si è salvata grazie al supporto psicologico e psichiatrico: “Se non avessi fatto terapia nel corso di tutta la mia vita, non penso che sarei qui ora” ha detto.