Chiara Ferragni, con questo outfit più che la moglie di Fedez sembra Eva Kant, la compagna di Diabolik

Prima notizia: Chiara Ferragni è ancora a New York. La bionda influencer originaria di Cremona ci sta facendo la cronistoria minuto dopo minuto della sua esperienza negli States. Dalla partenza a una serie di outfit. Si fa vedere, però, quasi sempre all’interno di quella che crediamo sia la sua camera d’albergo. Anche questa volta, con un abbigliamento davvero particolare.

Del resto, Chiara Ferragni ci ha abituato a condividere praticamente qualsiasi cosa sui social. Un suo post sponsorizzato può arrivare a valere moltissimo. Questo perché, dopo anni, i suoi tanti fan e followers non si sono affatto stancati di seguirla in tutte le sue avventure. Professionali e non.

La 34enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E lì mostra ogni cosa. Considerata unanimemente la prima vera influencer italiana.

Chiara Ferragni fa una vita da vera diva. Vacanze in posti da sogno. Lussi sfrenati. Look talvolta improbabili. Ma sempre costosissimi. Anche questa volta, immaginiamo che il vestito con cui si mostra sui social non sia stato acquistato propriamente a buon mercato…

D’altra parte, lei con i social, con i suoi brand, ha fatto una fortuna. E adesso, giustamente, si gode il frutto del proprio lavoro, essendo peraltro amante del bello e del lusso.

Moglie di Fedez o di Diabolik?

Insieme a Fedez forma una delle coppie più in vista del panorama italiano. Nel 2016 i Ferragnez – così sono stati ribattezzati – hanno ufficializzato la loro relazione.

I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria. Come sappiamo, Chiara Ferragni e Fedez non mancano di condividere con i tantissimi followers sui social ogni cosa. Dai loro aspetti professionali, ai loro viaggi. Passando per le peripezie in casa con i piccoli Leone e Vittoria.

Anche Fedez, infatti, ha un uso piuttosto sregolato dei social network, anche se non arriva ai livelli di introiti della moglie. Nelle ultime foto che vi abbiamo proposto, comunque, il noto rapper non c’è. C’è invece Chiara Ferragni.

Questa volta con un tutina di pelle, total black. Prima in piedi, poi sul letto, con scarpe anch’esse nere e con un tacco vertiginoso.

Capelli sciolti e diversi gioielli, sia al collo, sia per quanto concerne gli orecchini “Cat woman” scrive a commento di queste foto. In realtà, sembra più la moglie di Diabolik con questo abbigliamento…