Federico Fashion Style, il parrucchiere delle vip: molto meno stellare di quanto si pensi| Ecco i prezzi

Federico Fashion Style è l’hairstylist può amato dalle celebrità italiane: scopriamo quanto costa un taglio di capelli presso uno dei suoi saloni.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è un hairstylist “pazzesco” – come si definisce lui stesso. Parrucchiere delle star e personaggio televisivo, ha aperto il suo primo salone ad Anzio.

Dopo aver lavorato per diverse celebrità (come Valeria Marini, Ornella Muti, Alba Parietti e tante altre) ha aperto un altro salone a Milano. Successivamente, ne ha inaugurato un altro a Roma, inizialmente in piazza di Spagna, per poi trasferirsi nella Rinascente della Capitale.

L’hairstylist più desiderato del Paese

Federico Lauri ha mostrato il suo interesse verso il lavoro di hairstylist fin da bambino. La sua famiglia ha iniziato a capire quanto fosse talentuoso quando, a soli 5 anni, si divertiva ad acconciare i capelli della madre.

All’età di 13 anni ha cominciato a lavorare in un salone di alcuni amici di famiglia. Dopo aver fatto esperienza e con tanta determinazione, Federico ha aperto il suo primo salone Federico Fashion Style ad Anzio.

Grazie alla sua abilità, è riuscito ad attirare sempre di più l’attenzione dei clienti, fino a conquistare la prima vip che si è rivolta a lui. Stiamo parlando di Valeria Marini, poi seguita da Ornella Muti, Alba Parietti, Giulia De Lellis, Guendalina Canessa, Aida Yespica, Tina Cipollari, Gessica Notaro, Guendalina Tavassi e tante altre.

Visto l’aumento impressionante delle richieste, l’hairstylist ha deciso di aprire un altro salone a Milano. In seguito, ne ha aperti altri due: uno in piazza di Spagna a Roma, poi trasferito nella Rinascente della Capitale, e uno a Napoli.

Federico, col passare del tempo, ha raggiunto la notorietà approdando in televisione. La prima volta in cui è apparso in televisione è stata come ospite nel programma Il castello delle cerimonie. Dal 2019 conduce uno show tutto suo, Il salone delle Meraviglie, in onda su Real Time. Attualmente, ha un altro show su Real Time, dal titolo Beauty Bus.

Nei suoi programmi televisivi, Federico Fashion Style si occupa di realizzare i sogni delle clienti, trasformandole e dando loro il look che hanno sempre desiderato. Con il suo lavoro, è in grado di regalare emozioni alle persone che si rivolgono a lui, facendole sentire più confidenti sotto una nuova luce. Ma quanto costa un taglio di capelli dal parrucchiere più desiderato d’Italia?

I prezzi dei saloni di Federico Fashion Style

Consultando i siti dei saloni di Federico Fashion Style, è possibile farsi un’idea di quali siano i prezzi. Nei saloni di Milano e Roma, si parte 48 euro per un taglio di cappelli con il celebre hairstylist. In questo caso, il prezzo non si discosta tanto dalla media, che va da un minimo di 15 euro ad un massimo di 50 euro.

I prezzi aumentano in caso si volesse optare per la tinta o per lo schiarimento di capelli: il costo per un colore intero è di 120 euro. Per le meches si va dai 140 ai 180 euro, mentre per lo shatush dai 180 ai 230 euro.

Il Fly to sky è una tecnica speciale ideata da Federico: consiste nel separare i capelli in tante piccole ciocche, che poi vengono legate a dei palloncini di elio, in modo da rendere più semplice l’oso dei prodotti per il colore. Il prezzo per tale trattamento è 220 euro.

Il salone ad Anzio presenta dei prezzi leggermente più economici. Il colore, ad esempio, costa 70 euro. Le meches, invece, hanno un prezzo compreso tra i 110 e 160 euro mentre lo shatush va dai 160 ai 210 euro. I suoi saloni sono tutti lussuosi e scintillanti come lui, ma alla resa dei conti i prezzi sono nella media e alla portata di tanti, non solo delle vip.