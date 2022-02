Miss Claudia come Sharon Stone in “Basic Instinct” | L’accavallamento che toglie il fiato

La sua foto fa invidia all’accavallo sexy per antonomasia. Quello nella pellicola cult del 1992, con uno sconvolto Michael Douglas

Questa volta si è davvero superata. Mettersi a confronto con una icona sexy come Sharon Stone e non sfigurare è qualcosa che solo lei poteva fare. Se, infatti, l’accavallo più sexy della storia del cinema è senza dubbio quello di Sharon Stone in “Basic Instinct”, questo di Claudia Ruggeri si candida a essere il più sexy della storia dei social.

Proprio lei, che sui social impazza. Non c’è suo post Instagram che non faccia il pieno di like e interazioni. Per tutti, Miss Claudia. E’ ormai uno dei personaggi televisivi e social più apprezzati.

Per la sua bellezza e per la sua simpatia. In ogni post raggiunge un successo enorme, non solo per la sua bellezza e per le sue forme mozzafiato, ma anche per la sua simpatia e la sua autoironia.

Diventa quindi famosissima grazie ad “Avanti un altro”. Poi la sua iperattività sui social fa il resto. E spesso Miss Claudia non disdegna foto in bikini o in intimo. Con i followers che vanno in visibilio.

Tutti la conosciamo grazie ad “Avanti un altro”, la fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda sulle reti Mediaset nel pomeriggio. Lì Miss Claudia si è fatta apprezzare sicuramente per la sua bellezza, ma anche per la simpatia con cui interagisce con il vulcanico duo, inseparabile da circa 30 anni.

Di anni, Miss Claudia ne ha 38 ed è fidanzata con il cognato di Paolo Bonolis, Marco Bruganelli. Fratello, ovviamente, dell’ormai famosissima Sonia Bruganelli. In televisione dal 2004, prima con “Domenica In” e poi con “Ciao Darwin”. Viene notata anche da Piero Chiambretti, con il suo “Chiambretti c’è”.

L’accavallo che fa impazzire i fan

Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, Claudia Ruggeri spesso e volentieri mostra non solo aspetti della sua vita pubblica e professionale. Ma anche personale.

Questa volta, però, si è davvero superata. La sua foto fa invidia all’accavallo sexy per antonomasia, quello di Sharon Stone in “Basic Instinct”. Eh già, i paragoni si sprecano.

Proprio Sharon Stone diviene famosa a livello internazionale nel 1992, anno d’uscita del celebre film “Basic Instinct”, in cui interpreta la femme fatale Catherine Tramell.

La pellicola provoca numerose polemiche a causa dei suoi forti contenuti erotici, ma diviene uno dei maggiori profitti della storia al botteghino. Storica la scena dell’accavallo delle gambe davanti a un folto gruppo di uomini sconvolti.

Tra cui Michael Douglas, co-protagonista del film. Poliziotti che la dovrebbero interrogare perché sospettata di un omicidio, ma che rimangono turbati dalla sua malizia.

Ma la foto di Miss Claudia regge il confronto. Camicetta bianca, scarpe col tacco vertiginoso e gonna e calze nere. Ma, soprattutto, un accavallo molto profondo, seduta su quella poltrona, mentre guarda fisso negli occhi i propri followers.

Grazie a quella pellicola Sharon Stone ha ricevuto la sua prima nomination come migliore attrice ai Golden Globe. Ecco, forse Claudia Ruggeri non arriverà a quello, ma con questo post sicuramente si è guadagnata, ancora una volta, il desiderio dei suo innumerevoli followers.