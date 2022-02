Al Bano, sapete perché non si separa mai dal suo cappello? I motivi sono ben due..

Difficilmente nel corso di un’esibizione o un’apparizione pubblica, Al Bano si è fatto vedere senza cappello. Ecco perché.

Albano Antonio Carrisi, conosciuto da tutti semplicemente come Al Bano, è uno dei cantautori più famosi del panorama musicale italiano e non solo. Il pugliese è infatti conosciutissimo all’estero, in particolar modo nei paesi dell’est Europa.

Negli ultimi giorni, il cantante è tornato a far parlare di se per una vecchia questione con Michael Jackson. In passato, infatti, Al Bano aveva accusato il Re del Pop di plagio per la canzone “Will you be there” che avrebbe preso spunto da “I Cigni di Balaka”.

La vicenda ebbe un grande clamore mediatico, con il pugliese che addirittura arrivò a chiedere 14 miliardi di risarcimento, tanto da portare il compianto musicista e ballerino a scendere in campo personalmente.

Nel 1997, dopo cinque anni senza mettere bocca sulla vicenda, Michael Jackson, che si trovava in Italia per un concerto a Milano, si presentò a sorpresa a piazzale Clodio, a Roma, per rispondere alle domande dei magistrati e dire la sua sulla vicenda dichiarando di non aver mai ascoltato il brano di Al Bano.

A riportare a galla la vicenda è stato lo stesso cantautore pugliese nel corso della sua ospitata a “Una voce per San Marino”, kermesse canora che ha premiato Achille Lauro come vincitore e portabandiera dello Stato al prossimo Eurovision.

Nell’occasione, Al Banoha presentato un mash up della sua “I Cigni di Balaka” e “Will you be there” di Michael Jackson; ricordando così l’avvenimento del passato.

Al Bano, ecco perché indossa sempre il cappello

Sul palco di “Una Voce per San Marino” Al Bano si è presentato ovviamente nei suoi soliti abiti elegantissimi e il suo immancabile cappello. Quest’ultimo un indumento che non manca mai sulla testa del cantante.

E in una passata intervista rilasciata a Simona Ventura, l’ex giudice di The Voice Senior, ha spiegato che non c’è un solo motivo dietro questa sua scelta, ma ben due.

Il primo motivo per cui indossa sempre il copricapo è puramente pragmatico. Ovvero per evitare che si possa notare la continua caduta dei suoi capelli e nascondere così quello che non ci potrebbe essere più.

Il secondo, invece, è perché il cappello rappresenta “un marchio di fabbrica della famiglia Carrisi”. Il papà di Al Bano indossava, infatti, sempre un copricapo. Un motivo anche sentimentale, quindi, dietro la scelta d’abbigliamento del cantautore pugliese.