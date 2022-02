Elena Sofia Ricci, la sua primogenita Emma la “rinnega” | E’ proprio l’attrice a confessarlo

Nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo, è nata Emma, la sua primogenita. In molti casi il rapporto madre figlia può essere altalenante.. questa volta, però, l’attrice rimane a bocca aperta

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più apprezzate e più affascinanti del panorama italiano. Ha recitato in diversi film di grande successo. E anche la prima figlia, Emma Quartullo, ha seguito le orme della madre. Ma… ha mentito a un provino! L’incredibile vicenda raccontata dalla stessa Elena Sofia Ricci.

Oggi 59enne, è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Nata a Firenze, il suo nome reale è Elena Sofia Barucchieri.

Nel corso della sua carriera di attrice ha vinto numerosi premi, tra cui tre David di Donatello, di cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per “Ne parliamo lunedì” (1990) e per “Loro” (2019), e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, per “Io e mia sorella” (1988).

L’ultima apparizione cinematografica è proprio in “Loro” di Paolo Sorrentino, dove interpreta Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi.

In bacheca anche 3 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto. Insomma, un’attrice di primissimo livello che ricordiamo anche in “Mine Vaganti”, “Il pranzo della domenica” e “In nome del popolo sovrano”.

La figlia ha mentito a un provino

Nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo, è nata Emma. La Ricci è sposata con il compositore Stefano Mainetti dal 20 ottobre 2003, da cui ha avuto una figlia di nome Maria. Elena Sofia Ricci è stata sposata anche con lo scrittore Luca Damiani.

Concentriamoci, però, su Emma, la figlia avuta con Pino Quartullo. Anche lui è un personaggio molto influente nel mondo del cinema. Ha recitato in film importantissimi quali “Il marchese del Grillo”, “Che ne sarà di noi”, “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare”.

È principalmente noto per aver doppiato il personaggio della Maschera nel film The Mask. Si deve a lui, quindi, l’iconico “spumeggiante” di Jim Carrey.

Insomma, dire che Emma sia figlia d’arte è molto riduttivo. Ma la prima figlia di Elena Sofia Ricci non ha mai voluto abusare di questa sua discendenza. Non ha mai voluto avere la strada spianata. Anzi.

L’episodio viene raccontato dalla stessa mamma, nel corso di un’intervista. “La prima volta che è andata a fare un provino e le hanno chiesto il mestiere dei genitori, lei ha risposto: ‘Papà fa l’idraulico e mamma fa la casalinga’”. Incredibile, in un mondo di raccomandati, qualcuno che sceglie il merito.

Ed Emma è stata premiata, visto che ha già recitato con la mamma nella serie televisiva “Vivi e lascia vivere”.