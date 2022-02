Sfera Ebbasta, Andrea Patagna e Marcelo Burlon protagonisti di un progetto che si sta espandendo a macchia d’olio

Il rapper Sfera Ebbasta, il calciatore Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon si sono uniti in un progetto unico: si tratta di Healthy Color, il fast food che punta sull’alimentazione sana.

Con l’inaugurazione del primo ristorante Healthy Color è nata una nuova versione del fast food: colorato, creativo, basato su un’alimentazione salutare ed il rispetto per l’ambiente.

Il progetto ha avuto origine da una collaborazione tra il rapper Sfera Ebbasta, il calciatore Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon. Tre celebrità, unite dall’amicizia, che nel 2019 hanno inaugurato la prima sede a Milano. Visto il successo, presto si sono aggiunte delle nuove sedi.

Il progetto nato dall’idea di tre amici

Healthy Color è un progetto giovane, colorato ed originale. Proprio come i tre investitori che hanno deciso di mettere in piedi l’idea. Iniziamo con il rapper Sfera Ebbasta (29 anni), diventato anche giudice di X-Factor. Nel 2020 si è affermato come l’artista che ha venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019.

Andrea Petagna (26 anni) è un calciatore, attaccante del Napoli: si contraddistingue per la sua abilità nel dribbling ed il buon controllo della palla. Amico di Sfera Ebbasta da diversi anni, parlando del loro progetto ha affermato: “Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti sognavamo di realizzare insieme qualcosa di unico al di fuori dei nostri lavori”. Il loro sogno è diventato finalmente realtà.

Infine, Marcelo Burlon (46 anni) è uno stilista. Partito come pr per il locale milanese Magazzini Generali, è arrivato a lavorare con Dolce&Gabbana e Alessandro Dell’Acqua. Il suo brand, Marcel Burlon County of Milan, ha ottenuto un successo clamoroso fin dagli inizi, nel 2012.

Il successo del progetto e le successive inaugurazioni

I tre soci hanno aperto il primo locale Healthy Color a Milano, in via della Moscova 41, nel 2019. Dopo aver riscosso un buon successo, hanno aperto due sedi a Roma: il primo store si trova in via Leone IV 64 (tra Rione Prati e le Mura Vaticane), mentre il secondo è in via Gallia 230 (in zona San Giovanni).

Il quarto locale è stato aperto a Torino, in Piazza Carlo Felice 22. L’inaugurazione si è tenuta lo scorso 17 gennaio. Presto verranno aperte nuove sedi a Napoli, Parma e in molte altre città.

I ristoranti offrono una varietà di piatti salutari: pokè, insalate, tartare di pesce, avocado ripieni, hamburger vegani, zuppe, pancake, estratti di frutta e verdura e snack salutari. Definiti fin da subito “instagrammabili” per via dei colori psichedelici che li caratterizzano, l’arredamento futuristico degli store è stato curato dai due street artist Motorefisico.

“Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare, ma soprattutto buona” hanno spiegato i tre soci.