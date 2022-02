Carlo Conti, avete mai visto dove abita? Una casa da sogno: gli è costata un patrimonio

Carlo Conti è un grande conduttore televisivo. Il successo ed una vita tranquilla e serena lo accompagnano ormai da tanti anni. Ma forse non avete mai visto dove vive.

Carlo Conti, uno dei conduttori più rilevanti in assoluto nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana degli ultimi vent’anni. Una carriera fantastica la sua, condita da due presentazioni consecutive del Festival di Sanremo.

Nato a Firenze il 13 marzo 1961, è principalmente conosciuto come conduttore televisivo. Ma si è reso partecipe in positivo, nel corso della sua carriera, anche in qualità di conduttore radiofonico ed autore televisivo.

Ha avuto momenti davvero complicati da affrontare nel corso della sua vita. Seppur molto famoso, infatti, fin dalla nascita è stato abituato a delle difficoltà enormi. A soli due anni ha perso suo padre Giuseppe, a causa di un cancro ai polmoni.

Nel 2002 perde sua madre – che insieme ai nonni lo ha cresciuto – per un infarto mortale. In ogni caso, ha sempre risposto alla grande alle avversità, andando sempre avanti per la sua strada, con o senza complicati ostacoli da superare.

Nel 2012 si è sposato con Francesca Vaccaro, ancora oggi sua moglie, con cui ha avuto il loro unico figlio Matteo. Vita privata e carriera lo hanno premiato, dopo tanta sofferenza e sacrifici.

Anche dal punto di vista economico, nonostante molte persone non sono a conoscenza di questi particolari “intimi” del presentatore toscano.

Non parliamo, nello specifico, del suo stipendio. Ma bensì della sua dimora, che contro ogni probabilità non tutti conoscono nonostante la fama del personaggio televisivo.

Carlo Conti, la sua casa è incredibile: costo da capogiro

Non tutti sanno che Carlo Conti vive in un attico a Firenze, che peraltro è la città in cui è nato e cresciuto ed anche dove passa il tempo libero quando non è impegnato con il suo lavoro di presentatore televisivo (in questo caso, vive a Roma per esigenze, appunto, professionali).

Si trova in una bellissima torre medievale, dove c’è una casa lussuosa e costosissima. Gli è costata infatti ben 904.000 euro.

Pare chiaro quindi che Conti ami particolarmente vivere in un ambiente lussuoso, e soprattutto condividerlo con la sua famiglia.

Tornando alla sua casa, l’ha acquistata quando la stessa si trovava in condizioni tutto tranne che presentabili.

La torre aveva subito gravi danni ai tempi della seconda guerra mondiale, e per questo motivo è stata riportata al suo splendore di un tempo.

In pochi potrebbero permettersi un investimento del genere tanto voluto da Conti, dalla moglie e dal figlio. L’attico, comunque, si trova vicino a Palazzo Vecchio in quel di Firenze, nella torre medievale dei De’ Ramaglianti.