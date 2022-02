Giulio Berruti, la sconosciuta malattia con cui convive da anni | “Sono stato preso per pazzo…”

Giulio Berruti e il racconto della malattia con cui convive da diversi anni: l’attore si è aperto sui social, raccontando il suo dramma ai followers.

Giulio Berruti è un attore e, negli ultimi tempi, ha attirato l’attenzione dei gossip dopo essersi fidanzato con la politica Maria Elena Boschi.

Recentemente, l’attore si è aperto raccontando ai suoi fans il suo dramma: da diversi anni, infatti, convive con una malattia cronica che fino a poco tempo fa era quasi sconosciuta.

Giulio Berruti: dagli studi all’esordio nel mondo dello spettacolo

Figlio di un oculista e di un’avvocatessa ed ex funzionario della Presidenza della Repubblica, Giulio Berruti da adolescente si è dedicato agli studi, ottenendo il diploma professionale di odontotecnico. Successivamente, ha frequentato l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, laureandosi in Odontoiatria e protesi dentaria nel 2010.

Nel 2015 si è specializzato in Ortodonzia. Nel frattempo, Berruti ha iniziato ad interessarsi anche al mondo della recitazione, frequentando alcuni corsi e workshop. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come modello per tre anni e prendendo parte ad alcuni spot pubblicitari.

Dopo aver iniziato a recitare in piccoli ruoli, ha raggiunto la notorietà nel 2007 con la serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Giulio è molto impegnato anche a livello sociale: a partire dal 2008 è diventato Vicepresidente e testimonial dell’associazione culturale no profit Onlus Effemeridi, dedicata alla protezione dell’ambiente, dei diritti degli animali e del settore sanitario.

Successivamente, è diventato testimonial di altre iniziative, come #unamoredilibrio del Corriere della Sera e Marevivo, associazione che si occupa della tutela del mare e delle sue risorse.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Berruti ha avuto due relazioni con delle colleghe attrici: prima con Anna Safroncik e, in seguito, con Marianna Di Martino. Nell 2014 si è fidanzato con Maria Sole De Angelis e, nel 2017, con un’altra attrice, Francesca Kirchmair. Al momento, Giulio è in una relazione con Maria Elena Boschi, politica capogruppo di Italia Viva.

La malattia

La vita dell’attore è segnata da un grave male: Giulio Berruti ha rivelato di soffrire da tempo di fibromalgia. Si tratta di una malattia cronica che, fino a qualche anno fa, era quasi sconosciuta. Questa può provocare dolori diffusi, rigidità muscolare e astenia – condizione caratterizzata da una sensazione di debolezza e stanchezza senza apparenti motivi.

“Sono stato preso per pazzo pure dai medici” ha dichiarato Berruti tramite un post su Instagram. “Ero convinto di essere tra i pochi ad avere questo disturbo di cui non si conosce la causa ma siamo in tanti” ha proseguito. Grazie agli studi effettuati negli ultimi tempi, la malattia oggi è più conosciuta rispetto al passato e ciò ha dato un po’ di sollievo all’attore, che finalmente si sente più compreso e meno solo.