Serena Autieri, avete mai visto il marito? Dopo 10 anni l’intensità dei primi giorni grazie a ..

Elegante e sensuale. Serena Autieri è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Negli anni è stata molto impegnata per lavoro. Ragion per cui sappiamo molto di lei, del suo talento, della sua carriera. Ma molto meno della sua vita privata. Oggi proviamo a entrarci dentro. A cominciare dal compagno della bionda e brava attrice.

Napoletana, oggi 45enne. Fa il suo esordio come attrice nel 1998, entrando nel cast della fortunata soap opera partenopea, “Un posto al sole”. Viene ben presto notata e nel 2001 affianca come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di punta di Canale 5, “Stranamore”.

Ma il suo mondo non è quello della televisione. Ma quello della recitazione. Cinematografica e teatrale. La ricordiamo infatti “Femmine contro maschi”, “Il principe abusivo” e “Se mi lasci non vale”. In tv, invece, l’abbiamo vista recentemente nella fiction “Buongiorno, mamma!”.

Gli ultimi due suoi lavori sono, per il cinema, il film di Vincenzo Salemme, “Con tutto il cuore”. Mentre è recentissima l’uscita su Prime Video del film “Tre sorelle” di Enrico Vanzina.

Chi è il marito di Serena Autieri?

Quella di Serena Autieri, quindi, è sempre stata una vita professionale molto intensa. Ma anche sotto il profilo personale, nella vita della bella napoletana, diversi uomini molto famosi.

È stata sentimentalmente legata a Matteo Marzotto, imprenditore e manager rampollo della nota famiglia impegnata nel mondo della moda. Giovanni Malagò, imprenditore e attuale presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Luca Capuano, attore, noto per aver interpretato Adriano Riva in CentoVetrine. E poi Guido Maria Brera, noto manager e scrittore. Dalla sua penna è nata la serie televisiva “Diavoli”, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Nel settembre 2010 ha sposato a Spoleto il manager Enrico Griselli con il quale ha avuto una figlia nel 2013. L’attuale marito di Serena Autieri, quindi, è probabilmente il meno noto tra quelli conosciuti della bella attrice.

Imprenditore umbro che, nell’ultimo periodo, ha allargato il proprio core business anche all’azienda teatrale. Forse è stato anche quello a cementare il rapporto tra i due. Che inizialmente si sentivano solamente al telefono, dato che Enrico viveva e lavorava a Dubai.

Poi l’incontro e il colpo di fulmine. Con una storia che ormai ha più di 10 anni e che, però, mantiene l’intensità dei primi giorni: “Siamo fortunati. C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo” ha detto in un’intervista l’affascinante Serena Autieri.