Virginia Raffaele, testimonial di “quando l’amore non ha età” | Il suo nuovo compagno

L’attrice e imitatrice Virginia Raffaele ha ritrovato l’amore. Ecco chi è il suo nuovo fidanzato.

Virginia Raffaele sta vivendo un grandissimo momento dal punto di vista della vita lavorativa. L’attrice romana è infatti a teatro con il suo spettacolo “Samusà” in cui mette in scena una realtà vissuta all’interno di un Luna Park; ovvero la sua.

Negli anni ’50, infatti, i suoi nonni fondarono il luna park dell’Eur a Roma; luogo in cui la donna è praticamente cresciuta. Il LunEur nacque nel pieno boom economico italiano, prima di chiudere i battenti nel 2008 per riaprire i cancelli nel 2016.

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela”. Ha dichiarato Virginia Raffaele sulla sua vita in un parco divertimenti.

Ma la romana, che ha conosciuto il successo imitando con classe e ironia personaggi quali la criminologa Roberta Bruzzone, la nuotatrice Federica Pellegrini, la showgirl Belen Rodriguez e anche Ornella Vanoni sul palco del Festival di Sanremo, sta per arrivare anche in televisione.

La Raffaele fa parte infatti del cast dello show LOL 2 – Chi Ride è Fuori, che andrà in onda su Amazon Prime Video a partire dal 24 febbraio.

E dopo la separazione con il compagno di vita e di lavoro Ubaldo Pantani, l’attrice romana ha ritrovato l’amore sempre con un uomo che fa parte del mondo dello spettacolo.

Virginia Raffaele, chi è il nuovo fidanzato Thomas Santu

Nei giorni scorsi, infatti, Virginia Raffaele è stata vista in compagnia di quello che dovrebbe essere il suo nuovo amore. Trattasi, come svelato dal settimanale Chi, di Thomas Santu; anche lui attore.

I due sono stati paparazzati in una notte milanese all’uscita del Teatro Lirico, al termine proprio dello spettacolo dell’attrice romana. Insieme hanno partecipato a una lunga cena con la troupe della messa in scena, prima di allontanarsi insieme a braccetto.

Thomas Santu è anche lui un attore e attualmente è a teatro al Teatro Nazionale in uno spettacolo in cui veste i panni di Richard Gere in Pretty Woman.

L’uomo è originario di Civitavecchia e vive a Roma. È nato nel 1991 ed ha quindi ben undici anni di differenza rispetto a Virginia Raffaele.

Leggi anche >>> Virginia Raffaele ed il dramma che ha sempre tenuto nascosto | “Per anni schiavizzata da Lillo“

Nel suo curriculum, Santu ha all’attivo diversi lavori come la parte nel film del 2019 “Inside Leonardo” e la recitazione per il piccolo schermo ne “I Cavalieri di Castelcorvo”. Al momento i due non hanno confermato né smentito la loro relazione, ma da quanto si è potuto notare ci sarebbe sicuramente del tenero.