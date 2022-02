I disturbi mentali non fanno sconti a nessuno! Ecco i vip che ne soffrono,non lo avreste mai immaginato

Capita a tutti di avere qualche piccola mania o di attraversare un periodo buio, magari di depressione. Ma non c’è da vergognarsi, certi vip hanno davvero disturbi seri…

Siamo tutti nella stessa barca quando si tratta di salute, vip o non vip ne siamo tutti colpiti, nessuno può esimersi. Lo stesso vale per i disturbi mentali, ci sono attori, attrici, cantanti e persone famose a vario titolo che soffrono di una qualche malattia mentale.

Questo, però, non ha impedito loro di costruirsi una luminosa carriera nella loro professione, di avere successo e di essere osannati dai fans.

Curiosi di sapere chi sono? Eccone una breve carrellata.

Megan Fox

Ci avreste mai pensato? Meghan Fox, una delle attrici più affascinanti dell’attuale cinema hollywoodiano, la protagonista della saga dei Transformers, nonché fidanzata di Machine Gun Kelly, ha dichiarato di essere affetta da schizofrenia. Durante le crisi, ha confessato di essere preda di paranoia, deliri, accompagnati anche da allucinazioni uditive.

Un bel quadro, non c’è che dire.

Catherine Zeta Jones e Demi Lovato

Cosa hanno in comune l’attrice hollywoodiana, moglie di Michael Douglas, vincitrice di un Oscar per il film Chicago e la popstar mondiale Demi Lovato? Entrambe soffrono di disturbo bipolare.

Il disturbo bipolare, che in passato era indicato come sindrome maniaco depressiva, è un disturbo dell’umore. Coloro che sono affetti da questo disturbo ha, in modo alternato, momenti di elevazione del tono a cui seguono episodi depressivi.

Leonardo di Caprio e Cameron Diaz

Entrambi gli attori soffrono di disturbo ossessivo compulsivo. Questo disturbo può essere invalidante in quanto causa dei pensieri ossessivi, associati a compulsioni, che si manifestano in azioni o rituali da eseguire che servono a neutralizzare l’ossessione.

Di Caprio ha scoperto il disturbo durante le riprese del film The Aviator, in cui si è ritrovato a ripetere gli stessi gesti in modo ossessivo.

Cameron Diaz invece ha l’ossessione della pulizia derivata dal timore di germi e batteri che la porta a lavarsi continuamente le mani.

Facciamo una pausa da attori e attrici e consideriamo personaggi di altro genere che non appartengono allo spettacolo.

Greta Thumberg

La giovanissima attivista per l’ambiente, quella che ha tenuto testa ai grandi della terra a cominciare dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per le mancate decisioni in merito alla salvaguardia del pianeta (ricordate il suo “bla bla bla”?), è affetta dalla sindrome di Asperger.

Greta lo definisce il suo “superpotere”, ma in realtà si tratta di una sindrome che causa, in chi ne è affetto, limitate capacità sociali, compensate da una grande intelligenza ed un’attenzione ossessiva su di un argomento.

Quindi niente paura se doveste scoprirvi qualche piccola mania, siete davvero in ottima compagnia.