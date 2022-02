Mara Venier e Renzo Arbore, il dramma che li ha colpiti: “Dopo anni è una ferita da non riaprire”

Mara Venier è nota per la sua carriera e per le sue relazioni sentimentali. Quella con Renzo Arbore è stata caratterizzata da momenti fantastici, ma anche da scheletri nell’armadio di non poco conto.

Mara Venier, una delle persone attive nel mondo dello spettacolo più conosciute ed apprezzate in assoluto. La sua storia parte da molto lontano, dato che ha iniziato ad emergere negli anni ’80.

In televisione, certo, ma soprattutto come attrice. Una professione, quella della recitazione, che ha fatto a lungo prima di raggiungere il successo vero e proprio negli anni ’90 in qualità di conduttrice televisiva.

Un ruolo che l’ha vista nettamente protagonista del piccolo schermo negli anni a venire, donandole soddisfazioni incredibili.

Soprattutto grazie al programma tv “Domenica in”, che la donna nata a Venezia il 20 ottobre 1950 ha presentato per ben tredici stagioni senza praticamente mai fallire un colpo. Il che gli è valso pure il soprannome di “Signora della domenica”.

Una carriera fantastica che l’ha resa famosa in tutta Italia. Anche per questo, molto probabilmente, è finita spesso sotto i riflettori per le sue relazioni sentimentali, che poche non sono state.

A partire dall’attore Francesco Ferracini, scomparso nel 2016, da cui ha avuto sua figlia Elisabetta. I due si sposarono, anche se il matrimonio non durò molto. E’ stata anche con un altro attore, Pier Paolo Capponi, con il quale ha avuto un altro figlio, Paolo.

Nel 1984 si è sposata con Jerry Calà, anche se i due si sono separati nel 1985. Successivamente, ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore che è terminata nel 1997.

Dal 28 giugno 2006, è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro. Nonostante la sua tranquillità in ambito sentimentale, però, non tutte le ferite si sono cicatrizzate.

Mara Venier, il dramma vissuto con Renzo Arbore: “Fa ancora male”

Mara Venier e Renzo Arbore, una storia d’amore fra loro che è durata tantissimi anni ed è finita da altrettanti. Tante le ipotesi sulla fine della loro relazione.

In tal senso, si è espressa la stessa conduttrice televisiva, che ormai è felicemente sposata con Nicola Carraro. Ciò non significa, comunque, che altre relazioni non possano averla effettivamente segnata.

Come, appunto, quella con Renzo Arbore. I due, purtroppo, hanno vissuto fianco a fianco un immenso dramma difficile da accettare. E’ stata proprio la donna a rivelarlo a Maurizio Costanzo, nel corso del programma televisivo “L’intervista” in una puntata del 2017.

Il delicato accaduto riguarda un aborto avvenuto in passato. Intorno agli anni ’90, la loro storia d’amore venne completamente stravolta da questo evento. Ed ancora adesso è così, perché una ferita del genere è davvero difficile da dimenticare.

Ed infatti, in un’intervista del 2020 al settimanale “Di Più”, Mara Venier spiega che si tratta di una ferita profonda che non vuole aprire.

Tornando all’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, ci fu una gravidanza interrotta molto avanzata. Un grande dolore per la coppia, che è andata avanti senza dimenticare affatto.