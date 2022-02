Teo Mammucari, reazione inaspettata: “Ogni volta che mi chiamano per partecipare..”

Lo showman Teo Mammucari ha rivelato di essere stato diverse volte contattato per partecipare ai reality, ormai programmi che governano la tv. Ma la sua reazione non è quella che ci si aspetta

Al giorno d’oggi, Teo Mammucari è uno dei volti più amati della televisione italiana. Ironico, spigliato e a volte anche pungente, il romano è sempre riuscito a intrattenere al meglio il pubblico del piccolo schermo.

La sua carriera è cominciata come animatore turistico, strada che in molti nel mondo dello spettacolo hanno percorso prima di sfondare definitivamente. Poi la notorietà arrivata nel 2000 grazie a “Libero” e in seguito a diversi programmi tra i quali “Veline”, “Velone”, “Striscia la Notizia” e “Scherzi a Parte”.

Negli ultimi anni è stato anche uno dei giudici dello show di Mediaset “Tu Si Que Vales”, nel ruolo di giudice insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e in compagni di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli.

Proprio con la showgirl argentina, Teo Mammucari è ora in tv alla conduzione de “Le Iene”, programma già guidato in passato con Ilary Blasi. E come rivelato in una intervista a Libero è stato lo stesso romano a fare il nome di Belen come sua partner.

“La decisione è stata di Parenti però, sì, l’idea iniziale è mia. È stata brava nella conduzione di Tu Si Que Vales e le avevo detto che, se mi fosse capitato qualcosa tra le mani, l’avrei chiamata”. Promessa mantenuta, quindi, da parte del 57enne padre anche di una figlia: Julia nata nel 2008.

Teo Mammucari e l’odio per reality show: la rivelazione

Devo, però, Teo Mammucari non è mai stato visto in un reality show. Questo tipo di programma ha ormai quasi monopolizzato la nostra televisione, ma il romano ha sempre voluto tenersene alla larga.

Dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi, ogni anno vengono riproposte queste trasmissioni con la presenza di Vip; personaggio più o meno conosciuti del mondo dello spettacolo.

Ma Teo Mammucari, nonostante le varie chiamate e proposte per vestire i panni del concorrente, ha sempre rifiutato e ha rivelato addirittura di disprezzare questo genere di show.

“Ci provano sempre e io li mando ogni volta affanc… è un genere che detesto: dopo 3′ che li guardo, vomito. È tutto finto, nella Casa non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore” ha dichiarato Mammucari facendo un chiaro riferimento al Grande Fratello condotto nelle ultime edizioni da Alfonso Signorini.