Emma Marrone, preoccupa i followers | “La felicità dura sempre troppo poco”

Emma Marrone su uno degli ultimi post di Instagram cita questa frase creando il panico tra i followers preoccupatissimi. Che cosa vorrà dire?

Alcuni fans di Emma Marrone si sono preoccupati dopo aver letto il messaggio condiviso dall’artista in una storia di Instagram: “La felicità dura sempre troppo poco”. Visto fuori dal contesto, potrebbe far pensare che l’artista stia affrontando delle difficoltà.

La verità è che Emma si stava riferendo ai momenti passati con la sua famiglia: quest’ultima occupa un posto speciale nel cuore della cantante. Nonostante i vari impegni lavorativi, per lei è molto importante trovare il tempo per stare con le persone che più ama. E quando passiamo dei momenti felici, il tempo sembra scorrere ancora più velocemente.

La passione per la musica: una cosa di famiglia

Emma Marrone, conosciuta anche solamente come Emma – nome d’arte di Emmanuela Marrone – è nata a Firenze ed ha passato la sua infanzia a Sesto Fiorentino. Successivamente, si è trasferita con la famiglia nel paese originario dei genitori, Aradeo, in provincia di Lecce.

Ha iniziato ad interessarsi di musica fin da piccola, grazie al padre Rosario che le ha trasmesso la passione. Rosario ha supportato la figlia fin da subito, facendola entrare nel gruppo Karadreon all’età di nove anni. In alcune occasioni, Emma ha cantato anche negli H2O, gruppo nel quale il padre era chitarrista.

Il suo esordio nel mondo della musica a livello professionale risale al 2003: in quell’anno ha partecipato al talent show Superstar Tour, aggiudicandosi la vittoria insieme a Laura Pisu e Colomba Pana.

Nel 2005, il gruppo ha inciso la sigla del cartone animato W.I.T.C.H., prima dello scioglimento ufficiale. Nel 2009, Emma è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver vinto il programma, nel 2010 ha pubblicato il suo primo EP da solista, intitolato Oltre.

Nel 2011, la cantante ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano Arriverà insieme ai Modà, ottenendo il secondo posto. Col passare degli anni, oltre a diventare una delle voci più apprezzate in Italia, si è affermata anche come attrice (recitando in film come Benvenuti al Nord, La cena di Natale e Gli anni più belli) e come giudice (con programmi quali X-Factor e Amici).

Emma Marrone e il rapporto con la famiglia

Emma, tra i vari impegni come cantante e attrice, cerca sempre di ritagliare del tempo da poter passare con i suoi famigliari. I momenti passati insieme ai genitori e al fratello Checco, anche se durano poco, sono in grado di farla sentire meglio grazie all’ amore genuino dei parenti.

“Non è la quantità a fare la differenza ma la qualità” ha scritto in una storia dopo le recenti vacanze insieme ai genitori, Checco e la cognata Clarissa ad Aradeo. “Torno a Roma carica di amore. Io sono la mia famiglia“.

Leggi anche: Emma Marrone, il suo ritorno alle origini | “E’ sempre bello tornare a casa…”



Così, l’artista ha trovato la giusta carica per ritornare al lavoro. Presto sarà possibile vedere Emma Marrone nel suo ultimo progetto: reciterà nel ruolo di protagonista nel film Il ritorno, interpretando una donna che esce dal carcere, con la regia di Stefano Chiantini.