Giulia De Lellis si mette “a nudo” | L’influencer si mostra su Instagram senza filtri

Giulia De Lellis si è aperta con i fans raccontando il suo “calvario” personale. L’influencer ha deciso di mostrarsi su Instagram senza nessun filtro, mettendosi a nudo.

Giulia De Lellis ha compiuto un gesto molto forte, trovando il coraggio di mostrarsi al naturale sui social. Tutto ciò non è assolutamente scontato vista la società in cui viviamo, basata su un’idea spesso irraggiungibile di perfezione, che oggi viene amplificata nel mondo dei social.

Per un personaggio televisivo e influencer come Giulia non è stato, quindi, facile riuscire a condividere le foto che la mostrano senza trucco e parlare del suo “calvario” personale. Da diverso tempo, infatti, soffre di acne e la sua pelle è stata rovinata dalla malattia.

Giulia De Lellis: influencer, autrice e personaggio televisivo

Giulia De Lellis ha raggiunto la notorietà partecipando ai reality show Uomini & Donne e Grande Fratello VIP a partire dal 2016. Nel 2018, è diventata testimonial di varie campagne pubblicitarie, tra queste Maybelline e Blumarine.

Oltre a lavorare per la televisione e come modella e influencer, Giulia ha pubblicato il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” nel 2019, scritto con l’aiuto della scrittrice Stella Pulpo.

La storia si basa sulla relazione avuta con Andrea Damante, conosciuto durante Uomini & Donne. A fine 2019 si è classificato come il libro più venduto in Italia su Amazon, riscuotendo un notevole successo.

Successivamente è arrivato il suo debutto come attrice nella web serie Una vita in bianco e la partecipazione al film Genitori vs Influencer. Nel 2021, Giulia ha iniziato a condurre la prima edizione italiana del reality Love Island.

Il calvario con l’acne

La prima volta in cui Giulia De Lellis ha parlato apertamente del suo problema con l’acne è stata nel 2020. “La mia pelle ha toccato veramente il fondo” ha rivelato ai followers, aggiungendo di essere intenzionata ad iniziare una cura.

Dopo un anno, l’influencer è tornata sull’argomento condividendo un lungo post su Instagram, dedicato alla sua pelle. Giulia ha deciso di pubblicare una serie di scatti mostrando i cambiamenti del suo viso nel corso del tempo, gli “up&down” della sua acne.

“Alla mia pelle. A questa instancabile stro**a che poco più di un anno fa si è ammalata di acne e ne ha viste davvero di tutti i colori, sfumature di rosso soprattutto, pruriti vari, sfoghi, farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili” così inizia la didascalia condivisa da Giulia.

Nel post, ha deciso di mostrarsi “senza filtro, senza inganno”. L’influencer ha anche ricordato di aver cercato di imbrogliare anche se stessa: “Non tutti i giorni riesco ad accettarmi così perché sono umana e fragile anche se non sembra…”.

Proseguendo, Giulia ha affermato di aver finalmente capito quale sia il farmaco migliore per potersi sentire meglio: l’amore. Per questo motivo ha ringraziato il suo fidanzato, Carlo Beretta, autore degli scatti pubblicati.

Carlo ha avuto un ruolo molto importante nel percorso di Giulia, riuscendo a farla sentire sempre bella e amata. Queste sono le parole di Giulia in merito: “Grata per avermi sempre guardata negli occhi quando tutti non ci riuscivano più perché il mio viso faceva impressione. Per non aver mai smesso di accarezzarmi. Per avermi fatta sentire ancora bella…”.

Giulia ha ringraziato anche gli amici, la famiglia ed il suo team che le è sempre stato accanto. Oltre alle persone che la amano, ha ringraziato anche chi l’ha fatta sentire a disagio per la sue pelle dandole più motivazione a migliorare e facendole capire che “l’acne prima o poi guarirà, l’anima marcia no“.