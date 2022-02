Luca Argentero, come sono ora i rapporti con la sua ex Myriam Catania?

Luca Argentero è ormai felice da tempo al fianco della moglie, Cristina Marino, che gli ha regalato la gioia di diventare papà. L’attore in passato è però stato sposato con un’altra collega, Myriam Catania. In che rapporti sono rimasti i due?

Luca Argentero è certamente uno degli attori più amati, che sta vivendo un momento d’oro sul piano professionale grazie alla fiction campione d’ascolti “DOC – Nelle tue mani”.

Nel privato, però, non ama particolarmente parlare di se e della sua bella famiglia, composta dalla moglie, Cristina Marino, e dalla loro bambina, Nina Speranza. Entrambi sono concordi sull’idea di preservare la figlia dall’attenzione dei curiosi sui social e per questo non pubblicano immagini sui social in cui è possibile vederne il volto.

Grazie all’amore nato con la collega l’ex concorrente del “Grande Fratello” ha potuto dimenticare l’amarezza per la fine della lunga relazione con Myriam Catania, durata fino al 2016, anno in cui i due hanno deciso di divorziare. L’addio tra i due non sembra essere stato però del tutto indolore.

Luca Argentero e la fine del matrimonio con Myriam Catania: come stanno le cose oggi?

Entrambi sono ormai felici con nuovi partner ma, almeno indirettamente, recentemente Luca Argentero e l’ex moglie Myriam Catania hanno compiuto una scelta che li accomuna: decidere di partecipare al “Grande Fratello”.

Il primo è stato uno dei protagonisti della terza edizione, quella “Nip”, in un periodo in cui il reality non coinvolgeva ancora personaggi noti, mentre lei ha partecipato alla scorsa edizione, quella “Vip”. Nonostante siano trascorsi diversi anni, il programma ha rappresentato un trampolino di lancio per lui, che è oggi uno degli attori più amati.

Inizialmente, però, l’attrice e doppiatrice era indecisa se accettare la proposta che gli era arrivata da Alfonso Signorini e ha chiesto consiglio proprio a lui. Questa è stata così un’occasione per provare a riavvicinarsi.

“Lui mi ha spiegato che è un’esperienza forte, a volte difficile ma allo stesso tempo divertente – aveva detto lei in un’intervista al settimanale ‘Chi’ -. Sono però due situazioni diverse, lui lo ha fatto quando aveva 20 anni, non era nessuno e non conosceva questo mondo.

Mi ha lasciato comunque libera di scegliere, mi ha dato alcuni motivi per farlo e altri per non farlo”.

L’intervista è stata l’occasione anche per chiarire quali siano i rapporti attuali tra lei e l’ex. Questo contatto non sembra avere cambiato particolarmente le cose: “Se c’è stato un amore grande è difficile restare amici. Questo vale anche per noi.

Se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Io non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno, ma voglio che lui stia bene e gli voglio bene” – ha concluso l’attrice.