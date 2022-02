Claudia Gerini, in tribunale ha chiesto il rito abbreviato | L’accusa è gravissima

Claudia Gerini è fra le attrici più conosciute e rinomate, in Italia e non solo. Non in molti sono a conoscenza però di un brutto accaduto che la riguarda da molto vicino.

Claudia Gerini, fra le attrici più conosciute in assoluto, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni di cinema e televisione italiana. Nata a Roma il 18 dicembre 1971, è madre di due figlie.

La prima, Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004.

La seconda, Linda, è nata dal legame fra Claudia e Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, a cui è stata legata dal 2005 al 2016. La sua carriera inizia in tenera età, quando nei primi anni ’80 appare in alcuni spot televisivi.

Nel 1987 appare nel film “Roba da ricchi“. Nel 1991 fa il suo esordio in televisione. In seguito entra a far parte di “Non è la Rai”.

Si diploma con ottimi voti al liceo classico, intraprende anche la facoltà di sociologia all’università che però decide di abbandonare per dedicarsi alla recitazione. Diventa davvero famosa grazie a due pellicole in particolare: “Viaggi di nozze” e “Sono pazzo di Iris Blond”.

Ed è solo l’inizio, dato che farà parte di tantissimi cast nel mondo del cinema. Alcuni straordinari come “La passione di Cristo” e “Non ti muovere”.

Prende parte anche ad alcuni programmi tv; nel 1997 presenta una puntata di “Mai dire gol” e nel 2003 conduce con Pippo Baudo e Serena Autieri il “Festival di Sanremo”.

Riceve una nomination al Nastro d’argento grazie alle sue interpretazioni in “Tutta colpa di Freud” e “Maldamore”. Insomma, una carriera straordinaria e mai finita per Claudia Gerini che, comunque, di recente ha avuto più di una gatta da pelare.

Claudia Gerini, problemi con la legge: “Non lo potevano fare”

Claudia Gerini ha avuto un’altra persona accanto, qualche anno fa. Parliamo di Andrea Prete. I due, l’anno scorso, sono finiti sotto processo per il furto di un cellulare appartenente ad un fotografo.

La coppia, nel 2017, si trovava sul lungomare di Bisceglie in Puglia. Non gradì affatto però la presenza del paparazzo Maurizio Sorge. L’attrice, in tal senso, avrebbe chiesto al giudice il rito abbreviato.

Secondo l’accusa, l’attrice e la sua ex fiamma avrebbero sottratto il cellulare al fotografo dopo che quest’ultimo aveva scattato delle foto private che li ritraevano, mentre stavano facendo jogging sul lungomare.

Il processo è iniziato da qualche mese, ma i fatti risalgono a ben cinque anni fa. Claudia Gerini ed Andrea Prete avevano iniziato a discutere in maniera accesa con il fotografo.

In seguito, a quanto pare, i due si appropriarono del suo cellulare indebitamente, per evitare che il contenuto fosse reso pubblico.