Mara Venier, la rivelazione inaspettata sul marito | Gli poteva costare cara

Mara Venier e Nicola Carraro formano una coppia unitissima ormai da più di vent’anni. Anche per loro però non sono mancati i momenti difficili, soprattutto all’inizio della loro storia.

Una coppia da sogno, in grado di supportarsi ma anche di prendersi in giro a conferma della solidità della loro unione. È certamente questo uno dei punti di forza dei coniugi Carraro, ovvero Mara Venier e Nicola Carraro, che spesso si ritrovano lontani l’uno dall’altra, ma che proprio per questo ha ancora più piacere quando ha la possibilità di stare insieme.

Il primo incontro tra loro è nato quasi per caso, a Forte dei Marmi, dove si trovavano entrambi per una vacanza, in un periodo in cui nessuno dei sembrava convinto di avere davanti quello che sarebbe poi diventato il grande amore con cui condividere parte della propria vita insieme. Solo ora, però, a distanza di tempo emerge un dettaglio importante su quel periodo.

Mara Venier e Nicola Carraro: il dettaglio che pochi conoscono sulla loro storia d’amore

È capitato certamente a molti di noi di conoscere quello che poi sarebbe diventato un grande amore, ma di guardarlo inizialmente con diffidenza. Non solo, in molti casi si prova un’antipatia quasi naturale e si pensa che non potrà nascere nemmeno un’amicizia. E invece può bastare anche un semplice gesto per cambiare idea.

Ne sanno qualcosa anche Mara Venier e Nicola Carraro, felici insieme ormai da più di vent’anni, ma che inizialmente hanno vissuto una difficoltà inaspettata quando hanno capito di essere innamorati l’uno dell’altra.

È stata proprio la padrona di casa di “Domenica In” a rivelare un dettaglio importante su quel periodo: “Noi eravamo clandestini, io stavo con un altro, che però era tanto noioso – ha raccontato lei in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ -. In quel periodo, però, i paparazzi ci hanno beccato mentre ci baciavamo e ci tenevamo per mano”.

L’uomo però provava già un sentimento fortissimo per quella che poi sarebbe diventata sua moglie e voleva così fare in modo che non scoppiasse uno “scandalo”.

Evitare che le loro immagini finissero sui giornali era così davvero fondamentale: “Quelle foto costavano 50 milioni di lire. Una cifra altissima, che ci avrebbe permesso di fare il giro in mondo insieme. Io invece quel pomeriggio ho mollato quel fidanzato, così siamo partiti insieme io e lui per i Caraibi”. Il loro rapporto attuale dimostra quindi quanto quella scelta fosse quella giusta.