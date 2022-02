Pierluigi Diaco, la rivelazione in diretta sulla sua malattia| Si è sentito chiamato in causa

Pierluigi Diaco e la rivelazione sul suo passato: il conduttore, celebre per il programma Io e Te, nel corso della trasmissione ha raccontato il suo dramma personale.

Giornalista, autore televisivo e conduttore, Pierluigi Diaco è noto in particolare per i programmi Io e Te e Ti sento, trasmessi rispettivamente su Rai 1 e Rai 2.

Proprio nel corso della trasmissione Io e Te, il conduttore si è aperto raccontando il suo dramma personale, che fortunatamente è riuscito a superare.

Pierluigi Diaco: una carriera tra televisione e radio

L’esordio di Pierluigi Diaco come giornalista è avvenuto nel 1995 nel programma TMC giovani-vecchi: all’epoca non ha ancora 18 anni ma è già molto determinato. Tre anni prima ha fondato, insieme ad Andrea Scrosati, il Coordinamento Antimafia nella sua città natale, Roma.

Successivamente, è approdato nelle reti Rai. Diaco ha condotto diversi programmi, tra i quali La cantina e Maglioni marroni. Nei primi anni Duemila, ha condotto il programma C’è Diaco su Sky TG24, per poi dedicarsi alla conduzione e direzione di diverse trasmissioni, televisive e radiofoniche.

Per citare alcuni programmi, Diaco ha affiancato Maurizio Costanzo in Maurizio Costanzo Talk, è stato opinionista fisso a Così è la vita ed ha collaborato prima con la radio RTL 102.5 e, in seguito, con Rai Radio 2. Dal 2019 conduce Io e Te, un nuovo format di Rai 1, insieme alle attrici Valeria Graci e Sandra Milo. Dal 2021, invece, è arrivato in seconda serata su Rai 2 con Ti sento.

La rivelazione durante Io e Te

Nel corso di una puntata di Io e Te, Diaco ha deciso di affrontare un tema molto importante, dandogli l’attenzione che merita. Il conduttore ha letto al pubblico una lettera inviata da una ragazza.

La giovane ha parlato del suo disturbo depressivo e della sofferenza che le provocava. Diaco, leggendo la lettera, si è immedesimato nelle parole della ragazza. A quel punto, il conduttore ha ammesso di aver sofferto di depressione in passato.

La depressione, come affermato da Diaco, è una malattia che come tale non deve essere sottovalutata ma, anzi, curata. Questa malattia, come le altre, è legata a cause e sintomi e può essere affrontata andando in terapia.

Leggi anche: Enzo Miccio, è il re indiscusso degli eventi | Averlo accanto non è da tutti: i prezzi sono da capogiro



Il conduttore ha spiegato di aver superato il suo disturbo facendosi aiutare da persone esperte e competenti. Diaco, infine, ha consigliato agli spettatori che potrebbero trovarsi in una situazione simile di affrontare le proprie paure, senza farsi sopraffare da queste ultime.