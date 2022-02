Andrea Delogu e Francesco Montanari: finalmente la verità sulla fine del loro matrimonio

Insieme da sette anni, sposati da quattro. Per la prima volta la conduttrice racconta i motivi della fine di una relazione molto intensa

Quest’anno Andrea Delogu compirà 40 anni. Un’età che, notoriamente, è quella dei primi bilanci di una vita. Una vita intensa, quella vissuta dalla conduttrice televisiva. Sempre sospesa tra la “favola” e le vicende dolorose. Per esempio, sapete perché è finita la sua intensa relazione con l’attore Francesco Montanari? Ve lo sveliamo noi.

Di origini sarde, oggi Andrea ha già una carriera quasi ventennale nel mondo della televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”.

Ben presto, però, la sua carriera vira, dall’aspetto fisico, Andrea punta molto alla sua interiorità, alla sua qualità intellettuale. E così la troviamo commentatrice e giurata in svariati programmi. Da “Sanremo Giovani” all’Eurovision. Ha condotto anche il Premio Campiello e “La Vita in diretta Estate”.

Insomma, la carriera di Andrea è in ascesa. E tutto questo è una “favola” per come tutto iniziò. Andrea Delogu l’ha raccontato in un romanzo di enorme successo, “La collina”, uscito nel 2014.

Nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. “La collina” è proprio quella di San Patrignano. La sua storia è narrata anche nella docu-serie del 2020 di Netflix “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”.

La fine del matrimonio con Francesco Montanari

Non una vita semplice, dunque, quella di Andrea. Alle spalle, anche un matrimonio ormai sfumato con Francesco Montanari, “Il Libanese” della fortunata serie televisiva “Romanzo Criminale”. Ma sappiamo i veri motivi per cui la coppia ha deciso di lasciarsi?

E’ stata la stessa conduttrice televisiva a svelare, per la prima volta, i motivi della fine di un matrimonio che sembrava destinato a durare per sempre. I due, infatti, sembravano molto uniti. Ed evidentemente per un determinato periodo lo sono stati davvero.

Ma poi, qualcosa si sarebbe rotto. Al settimanale F. Andrea Delogu ha svelato perché lei e l’attore Francesco Montanari si sono lasciati: “Diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza” ha detto. Ma col tempo, le cose sarebbero cambiate: “Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro. Ci siamo accorti di adorarci senza più amarci”.

Andrea Delogu, comunque, non parla con risentimento, né amarezza nei confronti dell’ex marito. Anzi: “So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse”.