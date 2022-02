Emma Marrone, sapete che lavoro faceva prima del grande successo?

Emma Marrone oggi è una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano. Scopriamo che cosa faceva prima della notorietà.

Emma Marrone è una delle cantanti più amate e conosciute nel panorama musicale del nostro Paese. Con la sua determinazione e la sua voce graffiante, è riuscita a conquistare il pubblico e le classifiche.

La vittoria alla nona edizione del talent show Amici ha segnato il punto di svolta nella sua carriera. Ma cosa faceva prima della fama?

Il successo grazie ad Amici

Interessata di musica fin da bambina, Emma ha mosso i primi passi in questo mondo grazie al padre chitarrista, Rosario, che le ha trasmesso la passione e l’ha sempre supportata. Nel 2003 Emma ha partecipato al talent show Superstar Tour formando un gruppo insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, le Lucky Star.

Il gruppo, successivamente, si è esibito agli Italian Music Awards. Nel 2005, le Lucky Star hanno inciso la sigla del cartone animato W.I.T.C.H., prima di sciogliersi ufficialmente.

Nel corso degli anni, Emma ha cantato con altri gruppi: inizialmente con i M.J.U.R. (acronimo di Mad Jesters Until Rave), per poi esibirsi con il gruppo dello zio, gli Anonimo Soul. Inoltre, ha cantato in una band del padre, gli H2O.

Nel 2009, Emma è entrata nel talent show Amici di Maria De Filippi. Durante la sua partecipazione, ha pubblicato i brani Davvero, Folle Paradiso e Meravigliosa. La vittoria del programma nel 2010 ha segnato l’inizio della sua ascesa nel mondo dello spettacolo.

Lo stesso anno ha pubblicato il suo primo album in studio da solista, A me piace così. Il disco ha raggiunto subito la seconda posizione nella Classifica FIMI Album. Nel 2011, la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo esibendosi insieme ai Modà con il brano Arriverà e arrivando al secondo posto.

Emma, col passare del tempo, si è avvicinata anche al mondo del cinema. Dopo essere apparsa in un cameo nel film Benvenuti al Nord nel 2012, è arrivata a recitare nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino nel 2020. Al momento, sta lavorando ad un altro film: sarà la protagonista de Il ritorno, di Stefano Chiantini.

Prima della fama

Nata a Firenze, dopo aver trascorso l’infanzia a Sesto Fiorentino, Emma si è trasferita con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce, il paese di origine dei suoi genitori. Da ragazza si è diplomata al liceo classico con una tesina dedicata alla sua grande passione: la musica.

L’artista ha iniziato a cantare a nove anni, con il sostegno del padre. Rosario, infatti, l’ha inserito nel suo gruppo Karadreon. Inoltre, come già scritto, Emma ha cantato in un altro gruppo del padre, gli H2O.

Dopo aver terminato gli studi, la cantante ha avuto delle esperienze lavorative prima di potersi dedicare a tempo pieno alla sua passione. Emma ha lavorato come magazziniera e come commessa per tre anni.