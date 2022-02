Frank Matano: avete mai visto la mamma? Sono due gocce d’acqua

Frank Matano e la dedica alla mamma: una donna splendida, divertente e dalla quale Frank ha preso veramente tanto.

Frank Matano è uno dei comici più apprezzati al momento: personaggio televisivo, youtuber e attore è noto per film quali Fuga di cervelli, Ma che bella sorpresa e Sono tornato.

Il comico, in occasione del compleanno della madre, le ha dedicato un post su Instagram condividendo una foto di quest’ultima. I due si assomigliano molto e lui stesso l’ha definita come la “mamma più divertente del mondo”, scopriamo il perché.

Frank Matano: le origini e il successo

Nato da padre italiano e madre statunitense, Frank Matano – pseudonimo di Francesco Matano – è cresciuto a Carinola (comune della provincia di Caserta, in Campania). Tra i suoi 15 e 18 anni si è trasferito negli Stati Uniti. Lì si è diplomato alla Cranston High School East, nel Rhode Island, per poi tornare in Italia.

Presto ha cominciato a farsi conoscere dal pubblico, grazie ai video pubblicati sul suo canale YouTube “lamentecontorta”. Frank ha raggiunto la notorietà grazie alla sua simpatia e ai filmati in cui era solito fare scherzi telefonici.

La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2009, con la sua prima apparizione televisiva nella trasmissione Le Iene. L’anno successivo, ha condotto il programma Sky dedicato alla sua specialità, ovvero gli scherzi telefonici, intitolato Sky Scherzando?.

Dopo aver partecipato alla webserie Lost in Google insieme ai The Jackal, Matano ha avuto la sua prima esperienza nel mondo del cinema con il film Fuga di cervelli nel 2013. Nel 2014 ha intrapreso anche la carriera di doppiatore, con la serie animata South Park.

Nel 2016 è tornato a Le Iene, questa volta in veste di conduttore insieme ad Ilary Blasi e Giampaolo Morelli. Ha avuto anche un’esperienza calcistica, giocando nella stagione 2018-2019 del Carinola.

La dedica alla mamma

Come già affermato, la mamma di Frank Matano è americana e i suoi genitori hanno origini italiane. Per questo motivo, Frank ha trascorso alcuni anni della sua adolescenza negli Stati Uniti.

In occasione del suo compleanno, il comico le ha dedicato un post su Instagram. Matano ha condiviso una vecchia foto della madre, che la ritrae con i capelli biondi ed un viso famigliare. Infatti, guardando la mamma non si può fare a meno di notare la forte somiglianza con il figlio.

“Tanti auguri alla mamma più divertente del mondo che amava farmi i capelli così” ha scritto il comico che, insieme allo scatto della madre, ha pubblicato una sua foto risalente a quando era un bambino. Dal suo sguardo, non sembra molto soddisfatto dell’acconciatura.