Iva Zanicchi disperata! Quello che ho scoperto è devastante

Diagnosi terribile, da far tremare i polsi, durante il primo lockdown. “Ma non abbiamo mai perso il buonumore” ha detto Iva

Uno choc. Apprendere qualcosa di brutto che riguarda chi si ama è ancor più devastante rispetto al fatto di ricevere una brutta notizia per se stessi. E’ quanto vissuto da Iva Zanicchi. Popolare cantante e conduttrice televisiva, che non riesce a trattenere la commozione raccontando la scoperta effettuata.

82 anni. L’abbiamo ammirata in questi giorni sul palco del Festival di Sanremo 2022. Iva Zanicchi ci ha dimostrato che il suo è un talento senza tempo, che la sua è una forza che supera anche l’incedere dell’età.

E’ stato un piacere rivederla in quella che, tra le sue tante attività nel mondo dello spettacolo, è stata la prima. Quella di essere una grande cantante. Sì perchè Iva Zanicchi nella sua vita è ed è stata cantante, conduttrice televisiva, opinionista.

Soprannominata l’Aquila di Ligonchio. Oggi la vediamo spesso in televisione, come ospite. Simpatica e vulcanica, non le manda a dire e difende con forza le proprie opinioni. Anche sul palco dell’Ariston, il simpatico siparietto con Drusilla Foer. Ha fatto ridere un po’ tutti.

Considerata una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. Ha omaggiato proprio Milva nella serata dedicata alle cover nell’ambito del 72esimo Festival della canzone italiana.

Si è esibita inoltre in alcuni dei più importanti teatri internazionali, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney. Dalla musica leggera al pop e persino le canzoni per bambini.

La brutta scoperta

Una carriera lunga, quella di Iva Zanicchi. Anche con la conduzione di alcuni programmi televisivi. Su tutti, non si può non ricordare “Ok, il prezzo è giusto”. Da tempo, ormai, la vediamo spesso ospite nei salotti televisivi come opinionista.

Tanto di costume, quanto di politica. Per lei anche una carriera politica. Si è sempre dichiarata “berlusconiana” e con il Popolo della libertà è stata anche europarlamentare.

Nel corso di una delle sue tante apparizioni televisive, la nostra Iva ci ha messo al corrente di qualcosa di molto traumatico che le è capitato. O, meglio, che è capitato a Fausto Pinna, compagno da oltre 35 anni ormai.

Iva Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967, che le ha dato due nipoti. Dal 1986 è legata a Fausto Pinna.

Ebbene, nel salotto di “Verissimo”, Iva Zanicchi ha raccontato del momento in cui ha scoperto la terribile malattia che ha colpito il compagno. La diagnosi è di quelle che fanno tremare i polsi: tumore ai polmoni.

Una scoperta avvenuta durante il primo lockdown. Il ricovero, convinti che fossero problemi cardiaci quelli di Fausto. Ma poi la drammatica scoperta: “Era un tumore serio” ha detto Iva Zanicchi.

Tutto dovuto anche al grave vizio del fumo dell’uomo. Fortunatamente, però, i due hanno affrontato insieme il terribile male, che, adesso, sembra essere alle spalle: “Credo che fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere” ha aggiunto.