Mara Venier, sapete che faceva prima di diventare famosa? Non lo immaginereste mai

Non è sempre stata famosa. Vi sveliamo un interessante retroscena sulla nostra adorata Mara nazionale. Una vita fa

E’ la signora incontrastata della domenica. Parliamo, evidentemente, di Mara Venier. Vanta una lunga carriera nella televisione italiana. Soprattutto in “Mamma Rai”. Tra cui, soprattutto, “Domenica In”. Ma sapete cosa faceva la nostra Mara nazionale prima di diventare famosa?

Mara Venier è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove spesso ci mostra scene di vita privata. Nel corso della sua carriera, Mara Venier, pur essendo una bellissima donna, è riuscita ad assumere un carattere familiare per gli italiani. Che, ormai, la considerano come “una di casa”.

Domenica In, infatti, è la trasmissione cui Mara lega maggiormente il proprio nome. Anche se nella sua carriera ha fatto tantissimo. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy.

Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Cosa faceva prima di diventare famosa?

Da un po’ di tempo circolano voci sull’addio di Mara Venier alla storica trasmissione di Rai1. Una separazione che, certamente, lascerebbe un vuoto incolmabile in quello che è un appuntamento fisso del pomeriggio domenicale per milioni di italiani.

Ma oggi non vogliamo pensare al futuro. Ma ricordare il passato. E svelarvi qualche interessante retroscena sulla nostra adorata Mara. E’ vero, come abbiamo detto, che è sulla breccia sul successo da decenni ormai. Ma Mara non ha avuto sempre e solo un ruolo pubblico. Sapete cosa faceva prima di diventare famosa ed entrare nelle case di tutti noi?

Mara, da giovanissima, era attiva nel commercio. Aveva infatti un negozio di abiti usati. Parliamo di una vita fa. Ma, secondo i ricordi, anche degli amici della conduttrice veneziana, l’attività commerciale era molto apprezzata e fruttava anche parecchio. Con l’arrivo in televisione, Mara ha ovviamente abbandonato quella attività. Ma non ha mai nascosto il suo desiderio di aprire un negozio di profumi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier, la confessione che ha sconvolto tutti: “Ho pensato di lasciare la televisione”

Chissà, magari quando sarà andata in pensione dalla televisione. Momento che, lo gridiamo forte, noi speriamo arrivi il più tardi possibile. Perché vogliamo che continui a essere una “di casa” nelle nostre famiglie.