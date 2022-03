Alfonso Signorini, la sua passione gli ha causato problemi di salute | Un disturbo invalidante

Riconosciuto come il re del gossip. Infatti nella sua carriera ha diretto giornali importanti del settore, come “Chi”, ma anche “TV Sorrisi e canzoni”

Come sappiamo, il noto conduttore e giornalista Alfonso Signorini è riuscito a sconfiggere un grave male come la leucemia mieloide. Ma, negli anni, Signorini ha dovuto combattere (e, di fatto, combatte tuttora) con un altro problema fisico. Che giorno dopo giorno può risultare veramente invalidante. Ecco di cosa si tratta.

Poco prima del Natale del 2014, al popolare giornalista viene diagnosticata la leucemia mieloide. Una mazzata che arriva il 23 dicembre, dopo che Signorini ha dovuto affrontare un ricovero. In quei giorni, proprio nel periodo in cui conduceva “Kalispera”, sta male.

Arriva addirittura ad avere la febbre a 40 gradi. Dal ricovero d’urgenza in pronto soccorso, però, arriva la terribile diagnosi: leucemia mieloide. Anche in questo caso, Signorini ha dovuto iniziare urgentemente una terapia non semplice. Culminata poi con un’operazione chirurgica molto delicata. Che, fortunatamente, ha risolto il problema.

Grazie a quel tempismo, Signorini ha fortunatamente potuto continuare la propria carriera in televisione. Anche se forse non tutti sanno che la formazione di Signorini è tutt’altro che televisiva. Per anni, infatti, ha insegnato materie umanistiche nei licei milanesi, essendo laureato in Lettere Classiche.

Ma la passione per il giornalismo, gli ha fatto raggiungere il successo. Anche grazie alla sua specializzazione nelle notizie di tipo scandalistico. Signorini è unanimemente riconosciuto come il re del gossip. Infatti nella sua carriera ha diretto giornali importanti del settore, come “Chi”, ma anche “TV Sorrisi e canzoni”.

Il problema invalidante di Alfonso Signorini

Ovviamente, soprattutto negli ultimi anni, molta della fama di Signorini è da ricondurre alla conduzione del “Grande Fratello VIP”. Tuttora è impegnato nell’edizione attuale. Ma Signorini è molto di più. E’, per esempio, un grande appassionato di musica.

Sappiamo, infatti, che nella sua casa è presente un pianoforte, cui il popolare conduttore e giornalista tiene moltissimo.

“Non potrei mai vivere senza musica, da piccolo passavo le ore attaccato alla cuffia a sentire Verdi, Puccini” ha detto lo stesso Signorini in un’intervista. Ma proprio questa passione per la musica, potrebbe avergli causato dei guai di salute.

Come ha dichiarato lo stesso conduttore, infatti, l’ascolto (forse in alcuni casi smodato) della musica lo ha portato anche a una progressiva riduzione dell’udito. Fino a diventare, sostanzialmente, sordo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria De Filippi, quella rilelazione di troppo scappata ad Alfonso Signorini | Dettaglio piccante

Adesso, come ha rivelato il presentatore del “Grande Fratello VIP”, porta un apparecchio per aiutarsi. Un disturbo che può risultare invalidante, ma che Signorini combatte fermamente. Tanto da essere sulla breccia della popolarità televisiva da molti anni.