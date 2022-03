Frank Matano: la verità sulle sue origini | E’ davvero mezzo americano?

Già da diversi anni famosissimo in Italia. Ma in molti chiedono la verità sulle sue origini, che lo hanno spinto anche ad americanizzare il nome

Appena 32enne, ma famoso già da molti anni. Youtuber, comico, personaggio televisivo e attore italiano. La carriera di Frank Matano è in grande ascesa. Ma cosa sappiamo del giovane artista nato a Santa Maria Capua Vetere? Non tragga in inganno il luogo di nascita. Uno degli aspetti maggiormente interessanti (e sconosciuti) riguarda proprio le origini di Frank Matano. Facciamo chiarezza.

Il suo esordio in televisione è datato 2009 con il programma “Le Iene”. Ma da quel momento non si fermerà più, fino al successo recentissimo di “LOL – Chi ride è fuori”. Nel 2011 partecipa al programma “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici, conducendo brevi interviste ai ragazzi del cast.

Ma per Matano c’è gloria anche al cinema con un ruolo importante in “Sono Tornato”. Non è l’unico film nella carriera di Frank. Diversi titoli che sicuramente conoscerete: da “Fuga di cervelli” (2013) a “Tutto molto bello” (2014), passando per “Ma che bella sorpresa” (2015), “Attenti al gorilla” (2019) e “Una notte da dottore” (2021), al fianco di Diego Abatantuono.

E dal 2014 è entrato anche nella squadra di doppiatori della fortunatissima serie “South Park”.

Le origini di Frank Matano

D’altra parte, ridere e far ridere è il suo mestiere. E ci riesce benissimo. A partire dal 2007, all’età di 18 anni, giunge al successo sul web grazie al suo canale YouTube “lamentecontorta” costituito principalmente da video di scherzi telefonici.

Ma cosa sappiamo della vita privata (e giovanile) di Frank Matano? Sappiamo, per esempio, che ha una grande passione per il calcio. Quello giocato, soprattutto. Nella stagione 2018-2019 è entrato a far parte della formazione del Carinola, squadra di calcio della sua città natale che militava in Prima Categoria.

In molti si chiedono se il nostro Frank abbia origini americane, come si vocifera. Lui che si chiama Francesco, con la scelta, quindi, di americanizzare il suo nome di battesimo. Frank Matano ha davvero origini statunitensi?

Ebbene sì, possiamo chiarire il mistero. Frank Matano è nato da padre italiano e madre statunitense. Matano è cresciuto a Carinola ma dai 15 ai 18 anni ha vissuto negli Stati Uniti d’America, dove ha studiato lingue e si è diplomato alla Cranston High School East, in Rhode Island.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alberto Matano, è imparentato con Frank Matano? Finalmente il conduttore fa chiarezza

Poi il ritorno in Italia e l’inizio del grande successo televisivo. Ma senza mai dimenticare le sue origini.