Mago Forest, sapete come ha conosciuto sua moglie? Un incontro incredibile

Notato giovanissimo da Renzo Arbore, diventa famoso grazie alla Gialappa’s band. Ecco, invece, come ha conosciuto Angela

Siciliano doc. E, anche se da tempo si è trasferito a Milano per lavoro, ogni tanto dalla sua cadenza si sente. Parliamo del simpaticissimo Michele Foresta. Come? Questo nome e cognome non vi dice nulla? Ma stiamo parlando del Mago Forest! Cosa sappiamo di lui? Per esempio, sapete come ha conosciuto la moglie? La circostanza è incredibile.

Ha da poco compiuto 61 anni. Come detto, da circa 40 anni si è ormai trasferito a Milano. Lì, dopo il diploma, ha frequentato una scuola di mimo e teatro. Sono i primi passi della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Che, come sappiamo, ben presto diventerà una carriera televisiva di grande successo.

Notato da Renzo Arbore, nel 1988 partecipa alla trasmissione cult “Indietro tutta!”: è di fatto il suo esordio come intrattenitore televisivo. Ma ovviamente per il Mago Forest, lo sliding doors della sua carriera è l’incontro con la Gialappa’s band.

Nel 2001 viene scelto dal simpaticissimo trio per condurre la seconda edizione di “Mai dire Maik”, fantomatico quiz sui grandi pezzi che hanno reso famoso “Mai dire Gol”. Continuando ininterrottamente fino al 2009 con programmi come “Mai dire Grande Fratello”, “Mai dire domenica”, “Mai dire Iene”, “Mai dire Lunedì”, “Mai dire Grande Fratello & Figli”, “Mai dire Candid”, “Mai dire Grande Fratello Show”.

Nel periodo della temporanea separazione dalla “Gialappa’s band”, il Mago Forest conduce un’altra trasmissione di grande successo sulle reti Mediaset, “Zelig”, noto palcoscenico che ha lanciato artisti e comici del calibro di Checco Zalone.

Nel 2017 torna a lavorare con la Gialappa’s Band, conducendo su Rai 2 il programma Rai dire Niùs, con Mia Ceran. Poi, nel dicembre 2018 diventa presentatore del nuovo programma Mai Dire Talk, in onda su Italia 1. Infine, nel novembre del 2021 torna ad esibirsi a Zelig con il suo personaggio.

Come ha conosciuto la moglie?

Il suo successo, quindi, si deve soprattutto ai programmi della Gialappa’s e a Zelig. Grazie a queste partecipazioni diventa molto famoso e apprezzato per via della sua simpatia. Ed è curioso il modo in cui ha conosciuto la sua attuale moglie, Angela. Una vicenda legata proprio alla vita lavorativa del Mago Forest.

Angela, infatti, era una sua grande fan. I due si sono conosciuti nel 2004, proprio nell’ambito di uno spettacolo del comico. Angela non solo era presente, ma aveva anche voluto un autografo subito dopo lo spettacolo. Da quel momento il colpo di fulmine e le nozze, nella romantica Venezia, nel 2012.

Sebbene i due siano sposati da circa dieci anni, non sappiamo quasi nulla di Angela, se non che sia trevigiana e che lavori per un’azienda che produce jeans.