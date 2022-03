Selena Gomez, il suo dramma: “Pensavo di non farcela” | Si è dovuta curare, le sue condizioni

Il Covid ha influenzato la vita di tutti noi, è inutile negarlo. E vale anche per i personaggi famosi, che si sono trovati in grave difficoltà. Una di questi ne ha voluto parlare apertamente, ovvero Selena Gomez.

Di artisti influenti, soprattutto negli ultimi vent’anni, ne sono apparsi un sacco. Veri e propri talenti che, anche se operando in diversi settori, sono riusciti a cambiare qualcosa rispetto ai propri predecessori. Tra questi c’è sicuramente Selena Gomez.

Nata negli Stati Uniti, nella città di Grand Prairie, il 22 luglio 1992, ha dedicato la sua vita al canto, anche se in molti si ricorderanno di lei anche come attrice. La sua vita privata, come quella di molti altri volti famosi, è sempre stata sotto la luce dei riflettori.

E’ nota soprattutto la relazione con Justin Bieber, durata fino al 2018. Al momento risulta essere single, anche se la scorsa estate è stata avvistata al fianco del produttore italiano Andrea Iervolino. Lei, che di Italia qualcosa ha.

Già, perché sua madre, ex attrice di teatro, fu adottata e risulta avere qualche grado di ascendenza italiana. Selena, ad ogni modo, inizia la sua carriera ancora prima di diplomarsi (2010), partecipando alla serie tv “Barney”.

Dal 2007 al 2012, poi, ha fatto da protagonista nella serie “I maghi di Waverly”. Alla carriera di attrice, unisce quella di cantante.

Ha cantato varie colonne musicali per la Disney e nel 2008 ha firmato un contratto con la casa discografica Hollywood Records, che gli ha permesso di pubblicare ben tre album, tutti disco d’oro.

Dal 2012 in poi, si dedica solamente alla musica. Pubblica tre album, tutti di successo globale. Collabora costantemente con artisti internazionali e, forse non lo sapete, ha contribuito attivamente alla produzione della serie Netflix di successo “Tredici”.

Selena Gomez, dietro il suo successo: “E’ stata dura, durante il lockdown”

La depressione, una patologia piuttosto diffusa e che può colpire davvero qualsiasi persona. I motivi possono essere davvero tanti, ma parte sempre da un forte malessere che fa decisamente soffrire le persone che ne sono colpite.

Vale anche per le persone famose che di certo non lo nascondono. E così purtroppo è stato anche per Selena Gomez, che nel 2020 ha voluto parlare della sua lotta contro la depressione.

Ha infatti raccontato di aver passato un momento complicato durante il lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus. Tanto che è stata anche in varie cliniche di riabilitazione per curarsi.

Più volte ha pensato di non potercela fare, dato che era decisamente depressa. Poi, però, si è buttata sulla scrittura per cercare di tenersi impegnata il più possibile ed ha funzionato.

Inoltre, ha incitato tutte quelle persone che soffrono almeno quanto ha sofferto lei, motivandole a parlare di ciò, dato che in questi casi è meglio non sottovalutare mai un problema del genere. Parole bellissime della cantante, che hanno trovato riscontro positivo anche sui social media.