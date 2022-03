Teo Mammucari e la rivelazione inaspettata | Il conduttore racconta della malattia superata

Teo Mammucari è uno dei conduttori più amati dal pubblico, soprattutto per la sua simpatia. Non tutti sanno che si è ritrovato ad affrontare una terribile malattia, tenuta nascosta fino ad oggi.

Teodoro Mammucari, conosciuto come Teo Mammucari, è uno dei conduttori più celebri nel panorama italiano. Apprezzato soprattutto per la sua ironia ed il suo senso dell’umorismo, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come attore per Scherzi a parte.

In seguito, è passato ala conduzione del Seven Show, trasmesso sul canale Europa 7. Nel 1999 è apparso come “iena” nel noto programma di Italia 1. Nel corso della sua carriera ha condotto svariate trasmissioni, tra le quali Libero, Veline, Distraction, Cultura moderna, Lo show dei record, Jump! Stasera mi tuffo e Lo scherzo perfetto.

Attualmente è impegnato nella conduzione de Le Iene, insieme a Belen Rodriguez. Questa non è la prima volta per Teo: già nel 2014, nel 2015 e nel 2018 ha condotto il programma insieme ad Ilary Blasi.

La rivelazione a Le Iene

Proprio nel corso della trasmissione Le Iene, durante il Passaparolaccia, Teo Mammucari ha rivelato di aver sofferto a causa di una terribile malattia. Inoltre, ci sarebbe una persona particolare che ha avuto un ruolo centrale nel farlo precipitare in tale situazione.

Teo Mammucari ha ammesso di aver sofferto di depressione: una patologia psichiatrica dalla quale è difficile uscire, in grado di coinvolgere non solo l’umore di un individuo ma anche il suo corpo.

Si tratta di una grave malattia che può essere affrontata seguendo una terapia e con trattamenti farmacologici. Così ha fatto anche Mammucari, che ha raccontato di essersi rivolto ad un esperto.

Nonostante il conduttore non abbia fatto nessun nome, si capisce il riferimento: Thais Souza Wiggers. Quest’ultima è la sua ex compagna, ex velina, con la quale ha avuto una relazione dal 2006 al 2009 e una figlia nel 2008, Julia.

Infatti, Belen e Teo hanno parlato di una persona che il conduttore conosce da vent’anni, con cui non ha mai collaborato ma con la quale ha avuto “qualcosa”. Anzi, “troppo”. I due si sentono ancora e, al momento, vanno d’accordo anche se non è sempre stato così.

“Hai sofferto a causa di questa persona?” ha domandato Belen al collega, che ha risposto di essere andato in depressione per cinque anni e di aver pagato “una marea” lo psicanalista. Dopodiché è arrivato il quesito: “C’è qualcosa che avresti voluto dirle?”. Teo ha risposto, smorzando la tensione: “Quando ti ho incontrato… dovevo andare da un’altra parte”.