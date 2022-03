Vasco Rossi, il commento scioccante contro Sfera Ebbasta: “…sarebbero volati schiaffi”

Vasco Rossi, più che un artista di successo, è una vera e propria icona della musica italiana. Questa volta, però, non è finito sotto i riflettori per le sue indubbie doti musicali.

Vasco Rossi, uno degli artisti più iconici in assoluto nella storia della musica italiana. Lui, che è nato nel 1952, e di vita ne ha passata tanta, ed ha pure riscritto pagine di storia in ambito musicale.

E’ padre di tre figli; il primo, Davide, lo ha avuto da una prima importante partner. Il secondo, da Gabriella ed il terzo è arrivato dalla sua attuale moglie, Laura Schmidt.

Si è sempre definito un vero e proprio provocatore, ed è considerato ancora oggi uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana. A partire dal 1977, ha pubblicato 34 album, scritto 191 canzoni ed ha venduto quasi quaranta milioni di dischi.

Anche riviste del calibro di Rolling Stone lo hanno incoronato in più occasioni. Si è esibito in più di 800 concerti e detiene il record mondiale di spettatori paganti in un concerto di un singolo cantante (225.173).

E’ indubbio, poi, che una rivoluzione musicale sia partita proprio da lui molti anni fa. I suoi brani, infatti, riportano tematiche sociologiche ed esistenzialiste che hanno fortemente influenzato anche il linguaggio parlato di moltissimi fans dell’artista.

Forse, anche per questo, fatica molto ad apprezzare gli artisti emergenti. O almeno, alcuni di loro.

Vasco Rossi contro Sfera Ebbasta: “Al suo posto, sarei stato nei guai”

Vasco Rossi, leader italiano di musica e novità, di rock e modo di vivere. Ha segnato un’epoca e forse ha fatto addirittura di più. Magari, proprio per questo, l’icona del rock fa così tanta fatica ad apprezzare altri artisti, decisamente emergenti.

Come, ad esempio, Sfera Ebbasta. Il famosissimo rapper, che ormai ha dimostrato pienamente il suo talento e la sua personalità all’interno della scena musicale italiana negli ultimi anni, è stato preso di mira da Vasco Rossi per il suo modo di sponsorizzare prodotti.

Pochi mesi fa, ai microfoni di Rolling Stone, il cantante si è espresso facendo presente che lui non vende niente, almeno di quello che fa su Instagram in qualità di influencer. Non si può però dire lo stesso di Sfera Ebbasta che promuove vestiti ed orologi.

Se lui avesse fatto qualcosa di questo tipo negli anni ’80 – continua dando sfogo al suo pensiero – lo avrebbero preso a schiaffi. Secondo lui, poi, le nuove leve, i giovani di oggi sono tanto materialisti e vogliono tutto subito senza fare particolari sacrifici.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Vasco Rossi, le sue canzoni sono poesia… qualcuna diventa anima qualcun’altra prende forma

Anche se, di questo, non ha incolpato Sfera. Niente è stato detto, comunque, da parte sua sulla musica del rapper, alias Gionata Baschetti. Che comunque va avanti con il suo incredibile successo da anni ormai.