Enzo Salvi, sapete qual’ è la sua passione? E’ veramente insolita..

Con una maglietta con scritto “Mammamia comme sto!” si mostra in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Ma non è solo…

Uno dei comici più apprezzati della televisione e del cinema italiano. Stiamo parlando di Enzo Salvi. Cosa sappiamo del popolare personaggio? Professionalmente, diverse cose. Ma mai avremmo potuto immaginare quale potesse essere una sua grande passione. Ma ce la svela lo stesso Enzo tramite un post sul suo profilo Instagram ufficiale.

Oggi 58enne, romano doc. Fin da giovane colpisce per la sua simpatia coinvolgente, per la sua capacità di avere sempre la battuta pronta. E così inizia la carriera come cabarettista. Un po’ di gavetta, come capita a tutti. Ma il successo arriverà. Eccome se arriverà.

E’ soprattutto il cinema a dargli la notorietà nazionale. Diversi i successi, tutti ben inseriti nel filone della comicità nostrana. Specializzato in vari cinepanettoni. Qualche titolo: “Vacanze di Natale 2000”, seguito da “Body Guards – Guardie del corpo”, “Merry Christmas”, “Natale sul Nilo”, “Natale in India”, “Le barzellette” e “Il ritorno del Monnezza”.

Negli anni, comunque, ha dimostrato di essere un artista a tutto tondo. Nel 2021 interpreta un manager in rovina, il suo primo ruolo drammatico da protagonista, nel cortometraggio “Solamente tu”, per il quale riceve il premio come miglior attore protagonista al festival Cortinametraggio e al Castelli Romani Film Festival Internazionale 2021.

Nel 2016 partecipa anche come corrente all’edizione de “L’Isola dei famosi”. Ma, come per molti comici nostrani, anche il teatro gli dà molte soddisfazioni: “Mammamia comme sto!” è il tormentone di “Er Cipolla”, divenuto uno dei più celebri del Seven Show.

La passione di Enzo Salvi

E proprio con una maglietta con scritto “Mammamia comme sto!” si mostra in uno dei suoi ultimi post su Instagram. La foto è molto particolare e, infatti, nel giro di poche ore, ottiene numerosissime interazioni, tra like e commenti.

Enzo Salvi si geolocalizza a Ostia, verosimilmente a casa. Nella rinomata località balneare romana, infatti, il noto comico è nato e vissuto. Sorridente e in ottima forma, lo vediamo circondato da uccelli.

Ma non da uccelli qualsiasi. Pappagalli. Anche belli grossi. Ne contiamo tre: Enzo ne tiene due ciascuno su un braccio. Sul braccio destro, un tenero pappagallo di colore bianco, mentre sul sinistro un bellissimo esemplare variopinto.

I colori predominanti sono il verde e l’azzurro, ma non manca l’arancione del petto. Infine, un ultimo pappagallo sulla spalla sinistra, totalmente di colore rosso.

I tre pennuti si chiamo Jerry, Kikko e Bonnie. Una passione molto particolare, quella del nostro Enzo Salvi. E anche molto inaspettata.