Luca Onestini, attaccato dall’ex fidanzata Ivana Mrazova: “Fa cose imbarazzanti”

La modella Ivana Mrazova ha attaccato il suo ex fidanzato Luca Onestini, a causa di alcuni comportamenti da parte di quest’ultimo.

Negli ultimi giorni, Luca Onestini è finito nuovamente al centro del gossip a causa di alcune storie Instagram che lo hanno visto con un occhio nero. La voce di una rissa in un pub di Parigi tra i tifosi del PSG e quelli del Real Madrid, in cui lui stesso era stato coinvolto, ha fatto subito il giro del web.

Ma è stato lo stesso Onestini, poi, ha svelare la falsità della notizia: “Avevo chiaramente detto che si trattava di un trucco, di uno scherzo”, ha dichiarato il ragazzo mettendo fine alla questione.

Il modello bolognese si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione come tronista di Uomini e Donne nel 2016 e poi per esser stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip del 2017 condotto da Ilary Blasi.

Nel corso di quell’edizione del GF, Onestini balzò agli onori della cronaca rosa per la sua vicinanza con Ivana Mrazova. Un legame inteso solo come una bella amicizia dai due all’interno della Casa, dato anche che la ragazza aveva un fidanzato all’esterno.

Terminato il programma, però, tra i due è scoppiato l’amore. Storia poi che ha visto la sua fine del 2021, con lo stesso ragazzo ad annunciarne la conclusione tramite i social: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono” aveva scritto su Instagram per comunicare la rottura con la ragazza.

Luca Onestini, l’attacco della ex Ivana Mrazova

Nello scorso anno, però, Luca Onestini ha partecipato al reality show spagnolo Secret Story e così come accaduto al Grande Fratello Vip ha trovato l’amore.

Il bolognese si è infatti innamorato di Cristina Porta, una giornalista spagnola che ha fatto perdere completamente la testa al ragazzo italiano. Tra i due è scoppiato un amore travolgente, con dei video che non hanno lasciato indifferente l’ex Ivana Mrazova.

Rispondendo ad alcuni followers su Instagram, che le chiedevo un commento su quanto stesse facendo Onestini, la modella ceca naturalizzata italiana ha tirato una freccia al suo ex fidanzato.

“Ragazzi, visto che siete in tanti che mi state mandando delle cose imbarazzanti che non mi riguardano più, vi volevo chiedere se potete di smettere perché proprio non mi interessano! Grazie!” il commento al veleno della Mrazova sull’azioni del suo ex Onestini.