Paolo Bonolis, entra nel Guinness dei primati | Conoscete il suo record mondiale?

Nel corso della sua carriera, Paolo Bonolis ha avuto tantissimo successo in televisione ma ha conquistato anche un Guinness World Record.

Paolo Bonolis è uno dei personaggi televisivi più conosciuti e amati della televisione italiana. Insieme alla sua spalla Luca Laurenti fa divertire il pubblico da anni, ma regala anche momenti intimi e di spessore culturale.

Per il conduttore è cominciato tutto negli anni Novanta con la conduzione di Bim Bum Bam, che gli porta una grandissima notorietà sul piccolo schermo. La definitiva conferma del suo valore è arrivata poi attraverso altri programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana quali Chi ha incastrato Peter Pan? e Ciao Darwin.

Meno ironico e più introspettivo, invece, Il Senso della Vita. In tutti questi show, Paolo Bonolis ha sempre mostrato la sua spigliatezza, sagacia, simpatia e arguzia. Doti che lo hanno portato anche a due conduzioni del Festival di Sanremo, nel 2005 e nel 2009.

Nella vita privata, il conduttore romano è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa statunitense Diane Zoeller da cui ha avuto i suoi primi due figli: Stefano e Martina. Successivamente ha poi avuto una lunga relazione con Laura Freddi, conosciuta nell’ambito del programma Non è la Rai.

Dal 2002 è invece sposato con Sonia Bruganelli, produttrice tv attualmente opinionista del Grande Fratello Vip, con cui Bonolis ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. È inoltre uno dei conduttori più pagati della televisione italiana, con il suo stipendio a Mediaset che si aggiro attorno ai 10 milioni l’anno.

Paolo Bonolis e il record mondiale

Paolo Bonolis è molto apprezzato per la sua capacità nel parlato, sicura e molto veloce. E proprio questa sua qualità lo ha portato a entrare nel Guinness dei Primati per un record conquistato in diretta televisiva qualche anno fa.

Era il 2010 e nel corso del programma Lo Show dei Record, il conduttore ha raggiunto un primato mondiale: ovvero quello del maggior numero di parole pronunciate in un minuto.

In sessanta secondi, il conduttore romano è riuscito a pronunciare 332 parole leggendo il primo capitolo del romanzo di Alessandro Manzoni I Promessi Sposi.

Un primato di livello mondiale, impensabile per il Bonolis di un bel po’ di anni fa. Da bambino, infatti, l’uomo era balbuziente tanto che gli insegnanti dovevano interrogarlo per iscritto. Poi, nel corso di una recita alle scuole medie, scoprì che doveva concentrarsi su una sola frase per volta e pian piano è riuscito a risolvere il problema.