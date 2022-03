Checco Zalone, la sua passione inconfessabile | Nessuno lo sa ma gli ha dedicato una canzone

Pugliese, il suo vero nome è Luca Pasquale Medici. Oggi siamo in grado di svelarvi un dettaglio molto importante della sua vita

Recentemente ci ha fatto ridere moltissimo con la sua partecipazione al 72esimo Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, Checco Zalone ha dato vita alla sua verve comica. Sia “parlata”, che “cantata”. Un artista che, dietro quell’aria da sempliciotto, nasconde una grande intelligenza. Ma sapete qual è il suo amore segreto? Gli ha anche dedicato una delle sue canzoni. Vi sveliamo il mistero.

Lo pseudonimo Checco Zalone, in dialetto barese, ricorda l’espressione “che cozzalone!”, il cui equivalente e ben più noto significato, tratto dall’espressione barese significherebbe: “che tamarro!”. Un altro elemento di autoironia. Dato che Luca Pasquale Medici è tutt’altro che uno sprovveduto.

Consegue il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, in seguito si iscrive presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove si laurea in giurisprudenza. E pensare che voleva e doveva fare il poliziotto. Ma non supererà l’esame.

Uno dei comici più apprezzati del panorama italiano. Con la sua comicità ironizza su vizi (tanti) e virtù (un po’ di meno) degli italiani. Checco Zalone dimostra una intelligenza e un acume che vanno oltre quelli di un comico standard.

Ha realizzato cinque film: Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016) e Tolo tolo (2020). I suoi 5 film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e 4 di questi compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia.

L’amore segreto di Checco Zalone

Nell’estate del 2006, prima dell’inizio del Mondiale di Germania che sarà poi vinto dall’Italia, dedica alla Nazionale italiana di calcio la canzone “Siamo una squadra fortissimi”.

A proposito di calcio e canzoni. Sapete per quale squadra tifa il nostro Checco? Il suo è un amore viscerale. Alla sua squadra del cuore ha anche dedicato una canzone. Ebbene sì – e non poteva essere altrimenti – Checco Zalone è un grande tifoso del Bari, squadra della sua città.

Una squadra che, soprattutto negli scorsi anni, ha vissuto anni importanti, anche in serie A. Ma che adesso naviga nelle serie inferiori.

Ma l’amore di Checco per il Bari non scema. E, anzi, gli ha anche dedicato una canzone. Con la speranza, ovviamente, che il Bari ritorni ai fasti di un tempo.