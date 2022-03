Gabriel Garko, la perdita che lo ha messo ko | “E’ andato via un pezzo del mio cuore”

Gabriel Garko è uno degli attori più apprezzati in assoluto nel mondo della televisione italiana grazie ad alcune sue parti recitative a dir poco fantastiche. Ma qualcosa lo ha scosso di recente.

Gabriel Garko, uno degli attori più importanti della recente storia televisiva italiana. Prima di diventare tale, è stato anche un modello. Nel 1990 ha vinto il concorso di Più bello d’Italia. In seguito svolge il servizio militare come Carabiniere.

Arrivando alla sua vita privata, ha avuto una breve relazione con Manuela Arcuri, e due molto lunghe con Eva Grimaldi ed Adua Del Vasco. Garko, negli anni a venire, ha fatto coming out.

Precisamente, al Grande Fratello VIP nel 2020, ammettendo di aver avuto una relazione durata ben undici anni con un ragazzo di nome Riccardo e di averne avuta un’altra con l’attore Gabriele Rossi.

Arrivando alla sua carriera, ha avuto non poco successo come attore. La fama vera e propria per lui, comunque, comincia ad arrivare grazie al film “Caldo criminale”.

Continua il suo ottimo momento grazie alle fiction. E’, ad esempio, il protagonista del “Peccato e la vergogna”, dove interpreta un poliziotto fascista che perseguita una bellissima donna durante la seconda guerra mondiale.

Un’altra serie televisiva che gli ha donato grande soddisfazione e che lo vede protagonista assoluto, è “L’onore e il rispetto”.

Gabriel Garko, il dolore è immenso: lo ha annunciato sui social

Un dolore immenso, quello provato da Gabriel Garko nel mese di settembre del 2020. Ha perso infatti un affetto molto importante per lui. Un amico speciale, compagno di giornate e di avventure davvero unico.

Non parliamo di una persona, ma del suo amato cavallo Othello che se n’è andato ormai da oltre un anno, lasciando un vuoto incolmabile nella quotidianità di un attore tanto famoso quanto amato.

L’ex fidanzato di Manuela Arcuri lo ha annunciato sui propri profili social, ricevendo davvero tantissimi messaggi pieni di affetto da parte dei suoi fans che si sono immediatamente uniti al suo dolore.

Garko stesso ha voluto provare a spiegare cosa ha provato a causa di questa grave perdita. Ha infatti affermato che la passione per gli animali è sempre stata viva in lui, fin da quando era piccolissimo.

Ed adesso “è andato via un pezzo del mio cuore”, ci ha tenuto a far sapere a più persone possibili.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Gabriel Garko, rivelazione choc: “Costruisco il futuro ma evito di pensare al passato”.

In tal senso, è abbastanza simbolica la foto con il suo cavallo, accompagnata da una didascalia davvero commovente e che simboleggia sicuramente la profondità di un legame che rimarrà per sempre.