Manuela Arcuri, avete mai visto il fratello? E’ bellissimo come lei

I due sono molto uniti. Lui ha deciso di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Ma ha una formazione di studi totalmente diversa

All’inizio del 2022 ha compiuto 45 anni. Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, Manuela Arcuri era una delle donne più presenti in televisione. Bellissima, con forme generose e dotata di grande sex appeal. Sapevate che Manuela ha un fratello? E’ bellissimo come lei (e non poteva essere altrimenti). Per un periodo non ha avuto niente a che vedere con il mondo dello spettacolo. Ma poi… Ve lo mostriamo e vi raccontiamo qualcosa di lui.

Ma, negli anni, in realtà, anche Manuela Arcuri si è dedicata sempre meno al mondo della televisione e dello spettacolo. Qualcosa sembra essersi rotto. E oggi la vediamo molto meno presente.

L’apice del successo, come detto, all’inizio degli anni 2000, quando calca anche il palco dell’Ariston, per il Festival di Sanremo. Siamo nel 2002. Ma inizia ancor prima come attrice in “I laureati”, di Leonardo Pieraccioni, “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone.

Nel corso degli anni, diversi cinepanettoni. Proprio negli anni del massimo successo di Manuela Arcuri.

Ma la popolarità va scemando. Negli ultimi anni la sua presenza in televisione è stata sempre più diradata. L’ultima apparizione degna di nota è del 2019, come concorrente di “Ballando con le stelle”. Ma cosa è successo? Come ha potuto una donna così bella, con una carriera così lanciata, avere una brusca frenata nel proprio corso?

Il fratello di Manuela Arcuri

Secondo quanto abbiamo scoperto, Manuela ha deciso di dedicarsi maggiormente alla famiglia. Nel 2003 ha avuto una lunga relazione sentimentale con il calciatore Francesco Coco.

In seguito ha avuto delle storie anche con il campione di scherma Aldo Montano e con il collega Gabriel Garko ai tempi de Il peccato e la vergogna. Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014.

Per questo, quindi, Manuela Arcuri sarebbe un po’ scomparsa dalla televisione. Ma il piccolo Mattia non è l’unica presenza familiare importante nella vita della bella Manuela. Stiamo parlando di Sergio, il fratello. Anche Sergio, negli anni, ha avuto un ruolo nel mondo dello spettacolo.

Anche se decide di fare l’attore dopo essersi laureato in Ingegneria alla Sapienza di Roma, aver intrapreso la carriera militare e lavorato come manager. Studia recitazione presso l’Accademia d’arte drammatica fondata da Corrado Pani.

Sergio Arcuri ha recitato in diverse fiction e anche a teatro. Anche se adesso non lo vediamo all’opera da qualche anno.

Leggermente più grande di Manuela, ha 47 anni, i suoi lavori maggiormente noti per la tv sono “Io non dimentico” (2008), “Il commissario Manara” (2009), “Pupetta – Il coraggio e la passione” (2013), proprio insieme alla sorella Manuela. In tv l’ultima apparizione è però del 2014, con “Furore”.

I due, stando a quello che siamo riusciti a scoprire, sono molto uniti.