Mara Venier, la malinconia della signora della tv: non basta una bella casa a Roma per essere felici!

Il tenero e nostalgico post della nota conduttrice: “Che bello tornare nei posti della mia gioventù….ricordi belli!!!!”

Si ritorna sempre dove si è stati bene. E Mara Venier lo ha fatto. Ha deciso di tornare nei luoghi della sua gioventù. La Mara nazionale ha condiviso con noi, suoi fan, una foto con uno scenario mozzafiato. Tanta nostalgia, ma anche tanta poesia, per un dolce ritorno ad anni che furono.

Quegli anni in cui ha raggiunto il successo. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy.

Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Uno dei volti più popolari e apprezzati della televisione italiana. Mara Venier deve molto a “Domenica In”. E a “Domenica In” ha dato moltissimo. Anche recentemente, con l’infortunio durante la pubblicità, come abbiamo documentato.

Il ritorno alla gioventù

Come sappiamo, Mara Venier è sposata da circa 15 anni con il produttore Nicola Carraro. Nipote del celebre editore italiano Angelo Rizzoli. Un imprenditore che ha fatto la storia dell’editoria del nostro Paese. Prima ancora che all’editoria, Carraro si è dedicato alla produzione cinematografica con la sua Vides S.p.A..

Ma è stato anche assistente del grande giornalista Enzo Biagi assunto alla Rizzoli come direttore editoriale dei periodici. Importante anche la sua attività con la casa editrice Sperling & Kupfler. Nel 2006, dopo un periodo trascorso all’estero, Carraro sposa la popolare conduttrice televisiva Mara Venier.

La vita di Mara è certamente appagante. Il successo in tv è tuttora attuale. E sui social, spesso mostra anche la vita familiare con Nicola Carraro, ma anche con i nipotini. Post e video sempre molto divertenti. Insomma, non c’è di certo insoddisfazione per la Mara nazionale.

Ma di certo un po’ di nostalgia, come testimonia uno degli ultimi post, dove la conduttrice veneziana si geolocalizza a Cortina d’Ampezzo. Lo scenario è mozzafiato. Un ambiente bucolico, con qualche residuo di neve. Il cielo terso e alle spalle una seggiovia: “Che bello tornare nei posti della mia gioventù….ricordi belli !!!!” scrive su Instagram Mara. E, ovviamente, il post fa il pieno di like e interazioni.