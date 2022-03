Nina Moric, avete mai visto il suo nuovo fidanzato? Il lavoro che fa è perfetto per lei

Nina Moric, una delle modelle più belle e fra i vip più conosciuti in assoluto, soprattutto in Italia. Adesso nella sua vita privata è cambiato ancora qualcosa, scopriamo di che si tratta.

Nina Moric, tanto conosciuta quanto discussa. Croata di provenienza, dal 2001 al 2007 è stata sposata con Fabrizio Corona, dal quale ha avuto un figlio (Carlos Maria). I due, in seguito, si separano.

Nel 2013 ha sposato Massimiliano Dossi con un rito buddista; dopo qualche mese, però, finì tutto. Nel 2014 ha iniziato una relazione con il modello e imprenditore Luigi Mario Favoloso, finita in maniera a dir poco negativa nel 2020.

Ha avuto anche una breve storia con Vincenzo Chirico. Arrivando alla sua carriera, nel 1996 viene lanciata da un concorso per aspiranti top model. E così inizia la sua carriera di modella, che gli regala davvero tantissime soddisfazioni.

Calca importanti passerelle e partecipa a diverse campagne pubblicitarie. Successivamente, poi, lavora con importanti case di moda come Versace e Calvin Klein. Passano gli anni e si dedica principalmente a lavorare in televisione.

Nel 2000 debutta in televisione come showgirl. Nel 2011 e nel 2012 ha anche partecipato al reality show “L’isola dei famosi”.

Nel 2020 è stata ospite di varie puntate del programma televisivo “Live – Non è la D’Urso”. Tornando alla sua vita privata, pare che abbia ritrovato finalmente la felicità.

Nina Moric, felice o no? Chi è il suo compagno

L’amore non ha età, è proprio vero. Parola di Nina Moric, che nel 2020 presentò a follower e fans sul proprio profilo Instagram un uomo molto giovane a cui si legò sentimentalmente.

Per la precisione, tra le sue storie, dove fino a poco tempo fa si mostrava felice accanto allo stesso ragazzo.

Parliamo della sua giovane ed ex fiamma era Marco Iacono. Ha frequentato un istituto tecnico per geometri, dove ha conseguito il diploma di maturità. Attualmente lavora come geometra specializzato nel settore dell’interior design.

Le cose, purtroppo, sembrano cambiate però. Come mostrato da lei sempre su Instagram non troppo tempo fa, infatti, la donna frequenta già un altro uomo.

Si tratta di Carlo Galatà, un uomo di 36 anni che di professione fa il chirurgo plastico – perfetto per lei, che è “cambiata” molto negli ultimi anni fisicamente.

E’ molto apprezzato sia in Italia che in Spagna. Lavora a Catania, ma anche in una clinica privata a Barcellona.

E’ molto conosciuto anche nel mondo dello spettacolo; lo scorso agosto, ad esempio, si presentarono diversi vip tra cui Valeria Marini in occasione del suo compleanno a casa sua. Segno che Nina è già andata avanti. L’amore non ha età…finché dura, almeno.